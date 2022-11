Ședință de Guvern susținută de copii, de Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

Membri ai Boardului din România și copii ucraineni refugiați s-au reunit în ședință de Guvern la Palatul Victoria pentru a propune măsuri în beneficiul copiilor, cu ocazia zilei internaționale a drepturilor copilului.

„Cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor copilului, membri ai Boardului Copiilor din România și copii ucraineni refugiați s-au reunit în ședință de Guvern la Palatul Victoria pentru a propune măsuri în beneficiul tuturor copiilorBucurești, 21 noiembrie 2022. Zece membri ai Boardului Copiilor din România și doi copii ucraineni refugiați au fost luni, pentru o zi, miniștri ai copiilor într-o ședință de guvern moderată de Mădălina Turza, Consilier de Stat la Cancelaria Premierului și coordonator al Departamentului pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri Vulnerabile. Evenimentul a avut loc la Palatului Victoria, cu ocazia aniversării pe 20 noiembrie a Zilei internaționale a drepturilor copilului, ce marchează 33 de ani de la adoptarea în cadrul ONU a Convenției cu privire la drepturile copiilor”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Printre propunerile venite din partea copiilor se numără: „majorarea bugetului Ministerului Educației pentru renovarea școlilor, în special a celor din mediul rural, crearea unor camere prietenoase pentru audierea copiilor în fiecare din cele 42 de tribunale din Romania, participarea copiilor la toate summiturile internaționale, curricula școlară actualizată cu informații în sfera competențelor digitale și a securității online, instruirea polițiștilor pentru interacțiunile cu copiii, simplificarea procedurii de accesare a fondurilor europene și linie de finanțare dedicată pentru copii și tineri, crearea de cabinete medicale în fiecare școală și cursuri de prim ajutor, sprijinirea părinților din medii defavorizate pentru a avea grijă de copiii lor, minim un asistent social în fiecare comunitate, program de motivare a elevilor pentru a putea alege cursuri facultative, susținerea de către România a Ucrainei în ceea ce privește problema electricității”.

”Ședința de guvern a copiilor de astăzi a fost o lecție de învățare deopotrivă pentru noi, adulții, dar și pentru copii. Propunerile miniștrilor copii au arătat cât de importantă este vocea copiilor în luarea marilor decizii. Pentru ei, în schimb, exercițiul de astăzi cu siguranță va fi un reper și o lecție despre importanța lucrului în echipă și responsabilitatea luării deciziilor”, a declarat Mădălina Turza, Consilier de stat, potrivit comunicatului transmis de Guvern.

”În urma propunerilor discutate în ședința de astăzi, cred că este importantă acum prioritizarea proiectelor, astfel încât finanțarea asigurată să mărească impactul în domeniul respectiv”, a declarat Filip, Ministrul Finanțelor din Guvernul Copiilor.„Guvernul Copiilor, din care am făcut parte astăzi, a fost șansa perfectă pentru noi să înțelegem ce presupune luarea deciziilor la nivel înalt. Mă bucur că acest proces de consultare și participare a copiilor s-a petrecut cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor copilului si sper ca în viitor să mai avem ocazia să participăm în astfel de inițiative”, a afirmat Sandra, Ministrul al Investițiilor și Proiectelor Europene – Guvernul Copiilor.

„Astăzi am reprezentat Ministerul Educației din Ucraina și am făcut câteva sugestii guvernului pentru a îmbunătăți sistemul educațional din Ucraina prin aplicarea unor experiențe din sistemul educațional românesc. Mi-a plăcut foarte mult această simulare și în viitor mi-ar plăcea să am o carieră în politică”, a spus Renata, în vârstă de 10 ani, din Odesa.

„Ne bucurăm că sărbătorim Ziua internațională a drepturilor copilului împreună cu Guvernul României, dându-le copiilor posibilitatea de a-și exprima opiniile și de a participa în procesul de luare a deciziilor, în spiritul Convenției cu privire la drepturile copilului, pe care o aniversăm în aceste zile. UNICEF susține Guvernul României pentru a lucra în beneficiul tuturor copiilor, mai ales al celor mai vulnerabili, al copiilor cu dizabilități, din gospodării sărace, al copiilor romi și copiilor refugiați”, a declarat Anna Riatti, Reprezentantă UNICEF în România.

Convenția cu privire la Drepturile Copilului este cel mai important acord semnat de statele care au promis să apere drepturile copiilor. Convenția a devenit tratatul privind drepturile omului cu cele mai multe ratificări din istorie și a contribuit la transformarea vieții copiilor din întreaga lume, indică sursa citată.