Ședință cu scandal la Parlament: „Cum se face că numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy la ANRE?”

A fost scandal în ședința comisei în care a fost audiat șeful ANRE. Parlamentarii i-au adresat mai multe întrebări incomode, iar președintele de ședință, social-democratul Adrian Solomon a amenințat cu scoaterea microfoanelor din priză.

Discuțiile din ședința comisiei parlamentare s-au aprins în momentul în care șeful ANRE a început să primească mai multe întrebări acuzatorii din partea parlamentarilor. Președintele de ședință, Adrian Solomon, a încercat să intervină, însă discuțiile au degenerat.

Fostul deputat SOS România, Dumitru Coarnă l-a întrebat pe șeful ANRE dacă se consideră vinovat pentru explozia din Rahova și „pentru cei trei morți”.

Adrian Solomon le-a cerut parlamentarilor să pună întrebări „mai la obiect”, însă nu a reușit să oprească valul de întrebări care pornise deja: „Cum se face că numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy la ANRE?”, a plusat Dumitru Coarnă.

Dialogul dintre cei doi a continuat:

Adrian Solomon: „Ar trebui să ne referim la obiectul ședinței de astăzi.”

Dumitru Coarnă: „Obiectul e viața noastră, ei nu fac altceva decât să ne distrugă.”

Adrian Solomon: „Nu exagerați că putem scoate microfonul din priză.”

Amenințarea președintelui de ședință a atras și alți parlamentari în dispută. „Domnule președinte, nu e normal să aveți tonul acesta. Ori ne respectăm cu toții, ori dumneavoastră sunteți vătaful și noi stăm să vă ascultăm”, a spus Dorin Petrea, un alt fost parlamentar al SOS România.

Între cei doi a urmat un alt schimb de replici:

Adrian Solomon: „Eu sunt cel care conduce ședința și vă rog să respectați regulamentul.”

Dorin Petrea: „Schimbați-vă tonul că nu suntem la Vaslui, suntem în Parlamentul României!”