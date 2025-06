Propunerea de premier a USR și PNL este Ilie Bolojan, variantă dorită și de Nicușor Dan și agreată de UDMR. Discuțiile pentru formarea viitorului Executiv, care implică și partidul nehotărât - PSD - păstrează pe masă mai multe scenarii, precum varianta unui premier tehnocrat sau chiar repetarea rotativei guvernamentale.

Negocierile dintre PSD, PNL, USR, UDMR și minorități pentru formarea unui guvern cu majoritate în Parlament nu au ajuns la un deznodământ, în contextul în care social-democrații sunt indeciși.

Pentru ca PSD să intre la guvernare, rămân pe masă mai multe variante pentru funcția de prim-ministru. În timp ce varianta rotativei PSD-PNL este una deja pusă în practică de vechea coaliție, cea cu un premier tehnocrat nu este agreată inclusiv de către președintele Nicușor Dan, care susține că acesta nu ar avea autoritate în faţa politicienilor.

Repetarea rotativei, oferta PNL

Întrebat cu privire la o nouă posibilă rotativă a premierilor, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, potrivit Antena 3 CNN, că acele vremuri s-au dus. Totuși, potrivit informațiilor „Adevărul”, varianta rotativei vine chiar dinspre PNL, care susține cǎ ar renunța la pretenția conducerii guvernului în încercarea de a oferi social-democraților un motiv bun să intre la guvernare.

Propunerea USR rămâne însǎ certǎ: Ilie Bolojan premier și partidul la guvernare. Nici UDMR nu se dǎ la o parte de la guvernare. Dacă asta va fi soluţia preşedintelui Dan, atunci asta va fi susţinut de noi”, este opinia exprimată încă de la începutul discuțiilor de Kelemen Hunor cu privire impunerea lui Ilie Bolojan în funcția de premier.

În UDMR, nu este agreat niciunul din cele două scenarii aduse în discuție pentru a convinge PSD: rotativa și premierul tehnocrat. „Nu cred că ar trebui să mai avem asemenea situații. Nu credem că rotativa ar fi o soluție. Ar trebui să fie cineva care să își asume și din punct de vedere politic răspunderea pentru o asemenea situație. Am opta mai degrabă pentru un premier politic, decât pentru un premier tehnocrat”, explică Csoma Botond, purtător de cuvânt al UDMR, pentru „Adevărul”.

Tehnocratul, favorabil PSD

Varianta premierului tehnocratul este agreatǎ doar de social-democrați, care, cu un premier liberal, s-ar confrunta cu probleme în partid. Ceilalți actori implicați în negocieri nu văd cu ochi buni aceastǎ opțiune. „Cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze 3 ani și jumătate și un premier politic (...) Pentru moment sunt discuții, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită, pentru că un premier tehnocrat nu are autoritate”, considerǎ președintele României.

„Un guvern tehnocrat sau premier tehnocrat nu este o opţiune şi ar trebui să evităm o astfel de soluţie de guvern condus de un premier tehnocrat, fiindcă, da, teoretic există şi această soluţie, există şi această opţiune, dar din punct de vedere politic, eu cred că ar fi o stradă înfundată, fiindcă dacă nu are o susţinere politică asumată, atunci va eşua”, este de părere șeful UDMR.

Propunerea unui tehnocrat poate să fie o încercare a PSD de a deține controlul asupra viitorului premier în cazul în care nu vrea să își asume responsabilitatea și rămâne în afara Executivului. „Adică să arunce totul pe seama unui premier tehnocrat, care nu le-ar aparține lor. Deci în cazul în care nu vor să își asume responsabilitatea guvernării, ar putea să apeleze și la această soluție, dar nu ar fi o soluție viabilă. (...) Dacă el nu are un partid în spate, premierul ar depinde foarte mult de negocieri. Ar trebui tot timpul să obțină avizul partidului”, explică analistul politic Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia.

Politologul George Jiglău punctează că PSD ar fi avantajat și de varianta rotativei. „Cine are acum curaj să-și asume guvernarea în termeni de funcție de prim-ministru, are și de câștigat și de pierdut potențial. La fel cine așteaptă să-i vină rândul mai târziu, are și de câștigat și de pierdut. (...) S-ar putea să-i avantajeze mai tare să-l lase pe Ilie Bolojan și pe PNL, să zicem, să fie vioara întâi în momentul ăsta și erodarea să-i ocolească oarecum, fără să intre în opoziție, fără să pară că fug de responsabilitate”.

„Dacă e un prim-ministru tehnocrat, cred că ar fi o soluție prin care, de fapt, se acordă foarte multă putere, inclusiv executivă, chiar dacă tot așa, într-un registru mai simbolic, lui Nicușor Dan. Ar fi un premier tehnocrat care de fapt e acolo ca să urmeze cumva linia exprimată de Nicușor Dan, în contextul victoriei de acum. Și persoana prim-ministrului ar fi o persoană relativ vulnerabilă, odată față de partidele pe care trebuie să le convingă să urmeze leadership-ul lui. Pe de altă parte, e o funcție vulnerabilă pentru prim-ministru în sine, pentru că nu știu câtă autonomie va avea și față de președinte”, mai arată George Jiglău.

Viitorul Executiv, la jumătatea lunii iunie

Nicușor Dan a anunțat că la jumătatea lunii iunie am putea avea un viitor Executiv. De altfel, timpul premierului interimar este limitat la 45 de zile, astfel că până pe 20 iunie ar trebui instalat noul guvern. Între timp, cu toate variantele de conducere pe masă, au început și negocierile pentru ministere.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, cerințele PSD pentru participarea la guvernare și cedarea funcției de premier sunt un post de vicepremier și președinția Camerei Deputaților, două poziții pe care le au și în prezent. La acestea se adaugă șefia Serviciului Secret de Externe și un post la CCR pentru a renunța la funcția de prim-ministru.

Mai mulți miniștri vor pleca acasă cu siguranță, însă unii dintre ei ar putea schimba doar locul. Este situația vicepremierului Marian Neacșu, care ar putea ajunge la Tranporturi, portofoliul deținut și în prezent de PSD la care ar urma să renunțe Sorin Grindeanu. Șeful interimar ar opta pentru președinția Camerei Deputaților, iar o altă variantă este trecerea actualului șef al Camerei, Ciprian Șeban, în conducerea ministerului.

PSD a pus ochii și pe Ministerul Dezvoltării, portofoliul pe care vrea să îl păstreze UDMR, care mai are acum și Finanțele. De partea cealaltă liberalii vor să ia Ministerul Apărării de la PNL, iar Transporturile sunt și în vizorul USR, care țintește și Justiția și Externele.