Scandal PNL-PSD în teritoriu. Guran: În Dâmbovița, alianța s-a terminat

Virgil Guran, preşedinte PNL Dâmboviţa, a anunţat într-o conferinţă de presă, încheierea alianței PNL-PSD în județul Dâmbovița, acuzând conducerea PSD a Consiliului Județean de dezimformare și discriminare a primarilor, dar și argumentând că „unii se cred în continuare stăpâni de moşie” în județ.

„Întotdeauna când am fost întrebat despre relația cu PSD în Dâmbovița, am încercat să fiu tolerant și să spun că încercăm să avem o relație normală, sunt adversarii noștri politici, dar împreună căutăm soluții pentru Dămbovița. Când am văzut că au existat derapaje, am mers frumos, am discutat. Dacă a fost nevooie să intervin oficial la minister, la miniștri, pentru anumite lucruri care se mișcă mai greu pentru Dămbovița, am făcut-o. Lucrul acesta l-am făcut crezând că suntem parteneri de Coaliție, suntem serioși, dar văd că nu se poate întâmpla așa ceva”, a explicat liderul liberal într-o conferință de presă.

Virgil Guran a mai relatat că au fost mai multe situații de discriminare. „Lucrurile au pornit de la prima fază în care mi s-a demonstrat că unii se cred în continuare stăpâni de moşie în Dâmboviţa, mai întâi cu alocarea microbuzelor electrice. Din 31 de microbuze, s-au creat niște criterii și doar 4 au mers la primăriile PNL, cu toate că există un algoritm politic în funcție de ponderea pe are o avem în județ. Culmea este că și aici s-a discutat cu o parte din așa-zișii primari care sunt curtați de către PSD. Am spus că o s-o reglăm cumva pentru că nu este normal să existe discriminare. Mi s-a spus de către președintele Consiliului Județean că a înțeles și că așa a ieșit, povești, știu poveștile PSD pentru că din asta de hrănim de 33-34 de ani”, a mai arătat Virgul Guran.

„Ajungem la ziua de ieri când se alocă bani din 6% din impozitul pe venit pentru localități. Noi reprezentăm 25% din populație. Mi s-ar fi părut normal ca 25% din fonduri să meargă către primăriile PNL să poată să își rezolve lucrurile. Domnul președinte al Consiliului Județean nu a dorit să se facă acest lucru care era echitabil și în mod discreționar, s-a apucat să împartă banii cum a crezut el”, a mai relatat liderul PNL.

„Mai nou, toate proiectele naționale sunt realizări ale Consiliului Județean”

Totodată, liderul liberal a afirmat că a avut o discuție cu șeful Consiliului Județean în care a punctat că este nevoie de egalitate între primării. „Banii pe care îi împarte Consiliul Județean sunt foarte puțini, dar deranjează echitatea”, a explicat Virgil Guran, arătând că fondurile vin în principal de la Guvern.

„În urma discuției am ajuns la concluzia că nu putem să participăm la un astfel de circ, să spunem, și de bătaie de joc, iar consilierii noștri, am stabilit în partid, în semn de protest, nu au participat”, a mai adăugat liberalul.

Potrivit șefului PNL Dâmbovița, conducerea PSD a Consiliului Județean deziformează cu privire la rezultate și contribuția pentru județ. „Ne interesează să se termine cu acest instrument de a folosi banii pentru a servi anumiți primari. (...) Nu sumtem stăpâni pe stradă, suntem aleși ai oamenilor și trebuie să facem în așa fel să meargă treaba. Nu să începem să folosim acest instrument pentru a deveni acționari unici în județ, așa cum încearcă PSD, și nu o să reușească să se întâmple acest lucru. Spun foarte clar că nu mai tolerăm acest lucru. Până acum am avut bunul simt și am încercat să reglăm lucrurile fără să iasă la suprafață, dar văd că se împăunează. Mai nou, toate proiectele naționale sunt realizări ale Consiliului Județean. (...) Așa, din păcate, a fost lumea prostită aici în județ, că ce bine merge treaba, dar suntem cel mai sărac județ din toată zona. (...) Din acest moment, am anunțat, respect alianța la nivel național. (...) Dar la nivelul județului Dâmbovița, această alianță s-a încheiat”, a conchis liderul liberal.