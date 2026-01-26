Scandal în POT: Anamaria Gavrilă sfidează decizia instanței și insistă cu excluderea soților Ionescu, deputați ai partidului

Un conflict intern din interiorul Partidul Oamenilor Tineri (POT) se amplifică, după ce președinta formațiunii, Anamaria Gavrilă, a transmis luni că doi deputați ai formațiunii - soții Monica și Radu Ionescu - „nu mai sunt și nu vor mai fi membri ai partidului”, în ciuda hotărârii Tribunalului București care a declarat ilegală excluderea lor.

Pe 24 ianuarie 2026, instanța a decis că documentul prin care cei doi au fost îndepărtați din partid este nul.

Gavrilă a reacționat într-un comunicat, explicând că apartenența la POT presupune disciplină, implicare și respect față de colegi.

„Într-un partid politic ori ajuți și construiești, ori nu poți rămâne parte din echipă”, a transmis aceasta, luni, 26 ianuarie, acuzându-i pe cei doi deputați că ar fi generat tensiuni și conflicte interne.

„Nu vom permite niciodată ca cineva să batjocorească munca celorlalți sau să folosească statutul de membru pentru a crea conflicte și tensiuni. Nimic nu s-a construit vreodată fără disciplină, iar libertatea nu înseamnă să faci ce vrei sau să fii agresiv cu colegii tăi. Libertatea înseamnă să faci ceea ce se cuvine, cu decență și respect pentru cei din jur”, a mai spus Anamaria Gavrilă.

Conducerea partidului insistă că formațiunea are nevoie de unitate într-un moment politic complicat.

În comunicatul oficial se arată că doar o echipă coerentă și responsabilă poate face față presiunilor externe și poate reprezenta electoratul „cu demnitate și consecvență”.

Soții Ionescu, acuzați de „promovarea și încurajarea violenței”,

Soții Ionescu au fost excluși inițial pe 17 februarie 2025, conducerea POT acuzându-i de „promovarea și încurajarea violenței”, potrivit Antena 3.

„Cei doi deputaţi au demonstrat că nu pot face parte dintr-o echipă responsabilă. Au adus în POT exact ceea ce respingem: agresivitate, instigare la conflict şi lipsă totală de respect pentru principiile democratice. În POT nu există loc pentru violenţă sau pentru cei care încearcă să o normalizeze. Suntem aici să construim, nu să distrugem. Toleranţă zero pentru astfel de derapaje”, a transmis atunci Anamaria Gavrilă.

Decizia Tribunalului București a schimbat însă datele problemei. Judecătorii au admis plângerea depusă de deputatul Radu Ionescu și au constatat nulitatea absolută a actului de excludere. Parlamentarul a salutat hotărârea, pe care o consideră o reparație morală și o dovadă că „partidele nu pot fi conduse după voința unei singure persoane”.