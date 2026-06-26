Mesajul lui Rogobete pentru Bolojan, după eșecul de la Cotroceni: „Când ați privit România fără hărți politice, fără procente și fără calcule?”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a transmis vineri, 26 iunie, un mesaj public lui Ilie Bolojan, în care îi cere să pună interesul cetățenilor înaintea calculelor politice. Reacția acestuia vine după eșecul de la Cotroceni în privința desemnării unui premier.

„Domnule Bolojan, Astăzi nu vă scriu ca fost ministru și nici ca politician. Vă scriu ca un om care a stat cu dumneavoastră la aceeași masă. Care a făcut parte din același Guvern. Care știe cât de grea este responsabilitatea unei decizii și cât de mare este presiunea de a conduce o țară”, își începe mesajul fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, pe FB.

Acesta insistă asupra ideii de reconectare a oamenilor politici cu cetățenii. „Și tocmai pentru că știu toate acestea, vă întreb: Când ați ascultat ultima dată un om care nu v-a cerut o funcție, ci doar o șansă? Când ați mers printre oamenii care nu vă cer explicații economice, ci doar siguranța că mâine va fi puțin mai bine decât ieri? Când ați privit România fără hărți politice, fără procente și fără calcule?”, a mai scris Rogobete.

În opinia acestuia, rolul clasei politice nu este acela de a câștiga negocieri, ci de a recâștiga încrederea cetățenilor.

„Noi nu am fost trimiși aici ca să câștigăm negocieri. Noi am fost trimiși aici să câștigăm încrederea oamenilor și să facem bine! România nu se degradează doar din lipsă de bani. România se degradează atunci când oamenii nu se mai simt reprezentați. Se degradează atunci când ambițiile ajung mai importante decât responsabilitatea. Se degradează atunci când calculele făcute între birouri și între ambasade ajung să cântărească mai mult decât vocea celor care muncesc, plătesc taxe și speră că această țară mai are un drum”, a mai spus Rogobete.

În final, acesta îi cere lui Bolojan să aleagă oamenii, înaintea calculelor politice.

„Domnule Bolojan, opriți-vă o clipă! Lăsați rapoartele. Lăsați strategiile. Lăsați pentru câteva ore toate negocierile. Nu este prea târziu să alegem oamenii înaintea calculelor politice. Încrederea ne face bine!”, a încheiat Rogobete.