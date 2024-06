Rezultate alegeri locale 2024. Probleme la numărare voturilor sesizate în mai multe județe

Numărarea voturilor după alegerile locale și europarlamentare de duminică a dus la nemulțumiri și acuzații de fraudă electorală în două sectoare din Capitală și în mai multe județe din țară, unde spiritele s-au încins între principalii contracandidați.

În Capitală, în Sectorul 1, primarul în funcție, Clotilde Armand (USR), candidat pentru un nou mandat din partea Alianței Dreapta Unită, a afirmat, marți, că va „depune plângere penală împotriva președintelui AEP, Toni Greblă pentru modul defectuos de organizare al alegerilor locale și europarlamentare și instigare la fals. Se dau indicații pe linie politică ca procesele - verbale din mai multe secții cu problemă să fie închise rapid, fără a se mai face renumărarea voturilor”, a adăugat edilul.

Marți dimineață, Armand a anunțat, că a depus cerere de renumărare a voturilor, dar și că a „sesizat autoritățile privind tentativele de fraudă de la mai multe secții de votare”. Edilul Sectorului 1 a spus printre altele că a făcut o plângere penală împotriva reprezentantului PSD în Biroul Electoral Sector 1, afirmând că: „a fost prins pe holul Secției de votare. nr 34 de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară cum împreună cu mai mulți membri ai secției de votare au desigilat sacii plini cu buletinele de vot și umblau în ei”.

De cealaltă parte, PNL Sector 1 a acuzat-o pe Armand de „încercări disperate de a opri ieri numărarea voturilor”, afirmând că „George Tuță a câștigat alegerile pentru Primăria Sectorului 1”.

Candidatul PSD-PNL reacționând la rândul său și afirmând că: „Cifrele nu mint. Oamenii au votat pentru reclădirea Capitalei Capitalei. Orice calcul arată tot asta. Nimeni nu mai poate întoarce votul exprimat de cetățenii Sectorului 1”.

De altfel, potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor locale 2024, publicate de Autoritatea Electorală Permanent, diferența dintre cei doi candidați este foarte mică, de puțin peste 670 de voturi, George Tuță a obținut 36,49% din voturi, respectiv 33.576, în timp ce Clotilde Armand a adunat 35,76% din voturi, adică 32.904.

Edilul Sectorului 2 acuză nereguli

Situaţia este tensionată și în Sectorul 2 al Capitalei, unde actualul primar Radu Mihaiu, candidat pentru un nou mandat, susținut de Alianţa Dreapta Unită (USR - PMP - FD) a acuzat, marți, că 333 de voturi au fost transcrise greșit în dreptul unei contracandidate, iar în dreptul său cele 47 de voturi ale acesteia.

Edilul Sectorului 2 a mai precizat, într-o postare pe Facebook, că această secție „majoritatea PSD din BES Sector 2 NU a vrut să o mai analizeze”. „Ne-au respins politic cererea de renumărare. Deși comisia de numărare a recunoscut eroarea. În scris”, a adăugat Mihaiu, cerând Biroului Electoral Central să intervină.

Mihaiu a acuzat de asemenea că de vină ar fi comasarea alegerilor, spunând că „a transformat acest scrutin într-un coșmar pentru delegați. Unii au stat și 40 de ore! Au avut de numărat buletine din 5 tipuri de alegeri și s-au strecurat nepermis de multe erori.” „Ce NU e de înțeles e de ce nu vrea PSD să avem o numărătoare corectă”, a mai spus edilul.

De altfel Radu Mihaiu a anunţat luni seară că s-a deplasat la Biroul Electoral de Sector, pentru a cere numărarea corectă a voturilor, având bănuiala că dintr-o secţie de votare lipsesc 280 de voturi. Candidatul ADU spunea că Rareș Hopincă, contracandidatul său era acolo cu o gașcă de susținători care „instiga și urla”. „Se tem că număratul corect și verificările le dau peste cap rezultatele. Cer tuturor instituțiilor statului - Biroul Electoral Central, forțe de ordine - să asigure condițiile pentru un proces corect. Eu nu mă tem de asumarea rezultatelor finale ale votului oamenilor, voi de ce urlați așa?”, preciza Mihaiu.

De cealaltă parte, Rareș Hopincă afirma că: „Aritmetica este simplă, iar indiferent de presiunea și ostilitatea pe care Radu Mihaiu le exercită asupra membrilor din Biroul Electoral de Sector, rezultatul nu poate fi întors!” „Acest spectacol ridicol trebuie să înceteze”, mai spunea candidatul alianței PSD-PNL.

De altfel, conform datelor centralizate (până la ora 9,00) din 190 de secţii de votare, postate pe site-ul prezenta.roaep.ro, Rareş Hopincă a obţinut 43,25% din voturi (49.172 voturi), iar Radu Nicolae-Mihaiu, a obţinut 42,69% din voturi (48.532 voturi).

Tensiuni și în Vrancea

Și în Vrancea numărarea voturilor pentru Consiliului Județean a încins spiritele. Candidatul PSD la Consiliul Judeţean Vrancea, Nicuşor Halici, a fost huiduit, luni seară, după ce a intrat într-o secţie de votare din Focşani.

Totul ar fi plecat de la faptul că unii membri ai secției de votare 21 din Focșani au anunțat că refuză să semneze procesele verbale după ce în urne s-au regăsit aproape 150 de voturi mai multe decât cei care au semnat în liste.

Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Vrancea, Dragoș Ciobotaru, aflat la distanță de doar câteva sute de voturi de contracandidatul său afirma că în acea secție dar și în altele ”„sunt mari probleme”. „Sunt mai multe buletine în urne decât pe liste, s-au făcut mai multe procese verbale iar domnul, președinte PSD Halici le ia la rând să-i forțeze să încheie procesele verbale, Halici este în interior cu zece pesediști ”, a acuzat Ciubotaru, afirmând că a făcut mai multe demersuri la MAI.

Poliţia și jandarmeria au ajuns acolo pentru a cerceta incidentul, dar au constatat că Halici era pe holul clădirii unde este secţia respectivă „fără a influența procesul electoral”.

Suspiciuni de fraudă în Hunedoara

Și în județul Hunedoara, în comuna Teliucu Inferior, au existat suspiciuni de fraudă electorală. Candidatul PSD la primărie, Radu Cătălin Brumar afirmând, luni, că au fost descoperite 68 de buletine de vot în plus la numărătoare, potrivit publicației locale Știridinhunedoara.ro.

„Nu s-a finalizat procesul de numărare al voturilor. De la Biroul Electoral au fost primite 1300 de buletine de vot, iar după numărătoarea finală după închiderea secțiilor de votare s-a constatat că sunt 68 de buletine în plus. Asta ce înseamnă? Fraudă direct! Plus că președintele nu a solicitat la ora închiderii secției de votare operatorului cu tableta să zică câți oameni au votat în secție și câți trebuie radiați. Asta ne duce direct cu gândul că este fraudă electorală”, a afirmat candidatul PSD, adăugând că „diferența între locul I și locul II este de 37 de voturi”, și că a sesizat poliția.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Nițu a declarat pentru sursa citată că: „la fața locului a fost trimisă o echipă de cercetare care desfășoară activități pentru lămurirea aspectelor sesizate, iar în funcție de rezultat se vor lua măsurile care se impun”.

Însă, potrivit rezultatelor parțiale, publicate marți de rezultatevot.ro, în această comună, actualul edil, Pupeză Daniel Gheorghe Sorin candidat PNL a obținut 56,28% din voturi, adică 318, cu 79 de voturi mai mult decât candidatul PSD, Radu Cătălin Brumar care a obținut 42,3% din voturi (239).

Un vot: „mărul discordiei” în Constanța

Iar în comuna Costinești, din județul Constanța, unde lupta pentru primărie se dă între edilul în funcție, social-democratul, Jeanu Dumitru, și liberalul Gheorghe Mechenici, numărătoarea pare să fi creat probleme, un singur vot fiind „mărul discordiei”.

Astfel deși Dumitru Jeanu (PSD) era, inițial, dat drept câștigător, candidatul PNL Gheorghe Mechenici a contestat numărarea voturilor și procesele verbale încheiate, ca după aceasta să devină el câștigător, la diferență tot de un vot de contracandidatul său.

Dumitru Jeanu a declarat însă că au fost identificate mai multe probleme ce țin de numărarea voturilor.

,,În momentul acesta se renumără voturile. Avem o situație foarte ciudată. Procesele verbale inițiale nu corespund cu cele de la BEC. Se renumără a doua oară pentru fiecare secție. În afara de procesele verbale care nu coincid cu cele inițiale și cu numărul voturilor, au fost acceptate 3 buletine fără a avea ștampila de siguranță. Sunt mai multe probleme. Au fost mai multe situații ciudate și o harababură generală fiind atât de multe urne”, a afirmat Dumitru Jeanu, pentru Focuspress

Reprezentanții BEC susțin că procesul de centralizare a voturilor din Costinești nu s-a încheiat.

„Suntem în procesul de centralizare a voturilor. La acest moment nu avem ce alte detalii să vă oferi. Se centralizează voturile, modul în care se centralizează votul, nu pot să vi-l comunic la acest moment”, susține reprezentantul BEC.

Potrivit rezultatelor parțiale, publicate marți de rezultatevot.ro, scorul este egal, atât actualul edil, social-democratul, Jeanu Dumitru, cât și liberalul Gheorghe Mechenici cumulând fiecare 40,37% din voturi respectiv câte 771. Iar contracandidatul lor de la AUR, Mugurel Radu Calin -19,27% din voturi, respectiv 368.

Dosar penal deschis în Prahova

Și în județul Prahova, sunt efectuate cercetări în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de falsificarea documentelor și evidențelor electorale, potrivit publicației locale Prahova Economică.

Conform sursei citate, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ciorani au fost sesizați prin apel 112, de către un bărbat, despre faptul că, la o secție de votare din satul Cioranii de Sus membrii secției de votare au fost puși să semneze pe procesul verbal privind rezultatul votării înainte ca alegerile electorale să fie încheiate.

Voturi „absente” în Ilfov

În județul Ilfov, deputatul Oana Cambera, candidat la europarlamentare, a acuzat faptul că în secția în care a votat împreună cu familia pe procesul verbal nu apare niciun vot pentru REPER.

„Secția 282 Școala Gimnazială, Tunari, Ilfov unde am votat împreună cu familia pentru alegerile europarlamentare are înregistrate pe Procesul Verbal ZERO voturi pentru Partidul REPER. Este o fraudă atât de evidentă încât nu mai are nevoie de niciun alt comentariu”, a scris, luni, Cambera pe pagina sa de Facebook, adăugând că a formulat cerere de renumărare către Biroul Electoral, și că a „primit sesizări de la mai multe persoane care nu își regăsesc votul”.

PSD Tulcea: Fraudă electorală la alegerile pentru primarul municipiului

În Tulcea, organizația PSD a denunțat frauda electorală la alegerile locale pentru funcția de primar al municipiului.

Potrivit PSD Tulcea, în urma scrutinului, au fost identificate numeroase nereguli, printre care:„fraudarea masivă a voturilor”, afirmând că „au fost observate discrepanțe semnificative între numărul total de votanți înregistrați în tabletele operatorilor și numărul de votanți consemnați în procesele verbale, cât și „consemnarea eronată a rezultatelor votului” etc.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a PSD Tulcea, organizația a solicitat autorităților competente să intervină rapid pentru a clarifica situația și a sesizat BEJ și BEC, solicitând renumărarea tuturor voturilor exprimate pentru funcția de primar al municipiului Tulcea.