Continuă reproșurile între Drulă și Cioloș: „Nu o să distrug vreo carieră pentru că cineva nu e din tabăra mea”

Cătălin Drulă (USR) și Dacian Cioloș (REPER) încă își aduc acuzații la peste un an de la demisia din Uniune a fostului premier. De altfel, cele două formațiuni evită să colaboreze și la nivel de Parlament.

Întrebat sâmbătă, într-un interviu la Prima TV, dacă predecesorul său la şefia USR, Dacian Cioloş, poate fi o soluţie pentru candidatura la alegerile prezidenţiale, Cătălin Drulă a răspuns direct: „Nu cred. Adică nu că nu cred, sunt sigur că nu. Pentru că domnul Cioloş, prin acţiunile politice din ultimii ani, a fost un anti-lider. Şi România are nevoie de un lider, nu are nevoie de cineva care abdică, care renunţă, care face mofturi, care se construieşte pe sine. Un lider de ţară trebuie să fie generos şi proiectul său nu poate fi sinele. Când proiectul tău eşti tu însuţi nu e bine pentru o comunitate”.

După afdirmațiile lui Drulă, Dacian Cioloș a venit cu un lung mesaj referitor la relația cu USR și Cătălin Drulă. „Am văzut declarațiile lui Cătălin Drulă și am înțeles mai bine ce ne-a despărțit și ce ne-a adus împreună. Din perspectivă politică, sunt în continuare convins că vedem (și nu doar noi doi) aceleași soluții pentru România. Dar în ceea ce privește modelul de putere, aici viziunea noastră e diferită (...) Eu cred în colaborare și în posibilitatea de a lăsa și pe alții să vorbească. La umbra liderilor descriși de Cătălin Drulă nu a crescut nimic din 1990 și până acum. Elita politică românească s-a autodistrus prin tabere care s-au luptat între ele. Fiecare a văzut în celălalt un dușman și a făcut orice a putut ca celălalt să dispară. Și acum ne mirăm că avem o clasă politică așa cum o avem. Este opera “marilor lideri politici” care s-au închis în castelele lor de carton și au luptat împotriva apropiaților lor până la distrugere. Refuz acest model indiferent de costurile personale pe care mi le aduce și de etichetele pe care unii și alții mi le vor pune. A fost unul dintre motivele pentru care am plecat din USR și am renunțat la președinția unui partid care refuza să renunțe el însuși la tabere ca mod de funcționare”, precizat fostul premier din perioada 2015-2016.

Apartenența la o tabără, nu la partid

„Am renunțat la președinția Renew pentru a candida la președinția USR după ce am încercat să negociez cu toate taberele din partid un compromis rezonabil și funcțional în care să lucrăm împreună, pentru cauze și viziuni acordate și nu prin împărțirea “teritoriului” între tabere. L-am propus la un moment dat imediat după fuziune pe Cătălin Drulă președinte pentru a calma spiritele, dar conservarea apartenenței la o tabără sau alta a fost mai importantă decât o construcție politică cu adevărat comună”, a mai punctat Cioloș.

De asemenea, fostul lider al USR a mai lansat câteva săgeți la adresa lui Drulă. „Dar pentru a mia oară, eu nu duc pe nimeni de mânuță la Palatul Victoria, așa cum a fost dus actualul ministru al Transporturilor când a preluat guvernul ca premier, nu o să ies să spun că l-am făcut om pe X sau pe Y și nici nu o să distrug vreo carieră pentru că cineva nu e din tabăra mea. Așa aleg eu să fiu”, a completat Cioloș.

REPER și USR se evită și în Parlament, unde nu colaborează, cu toate că ambele formațiuni fac parte din Opoziția politică la actuala Coaliție.