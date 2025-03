Reacția lui Gigi Becali, după ce BEC i-a respins candidatura lui Călin Georgescu: „Ce, ne e frică de 70 sau 200, că vin cu parul?

Gigi Becali a precizat că nu mai e interesat să candideze la alegerile prezidențiale după ce Biroul Electoral Central (BEC) a anulat candidatura lui Călin Georgescu și spune că va susține un candidat al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

Becali, care a fost ales deputat în 2024, din partea AUR, a declarat luni, 10 martie, că BEC nu putea să îl lase pe Călin Georgescu să candideze: „Cum să-l lași? Păi avem un stat, nu?".

„A fost un plan, un joc pe care l-am făcut și uite că s-ar putea să iasă bine", a mai spus Becali, potrivit Antena 3.

Patronul FCSB a comentat decizia prin care BEC i-a respins candidatura lui Georgescu.

„Păi nu se știa? Cum să-l lași? Cum se poate? Înseamnă că nu mai ai stat, păi ăia care sunt, așa cum e, e statul nostru. Suntem bine, uite, ne îmbrăcăm, avem situație bună, avem PIB de aproape 300 de miliarde, aveam 30 la Revoluție. Păi avem un stat, nu? Ce, ne e frică de 70 sau 200, că vin cu parul?", a spus Becali.

În continuare, Becali a spus că nu va mai candida la alegerile prezidențiale și că va susține un candidat AUR.

Gigi Becali anunța, recent, că începe strângerea de semnături pentru candidatura la alegerile prezidenţiale de anul acesta. El spunea că va candida la alegerile prezidenţiale pentru a-l încurca pe Călin Georgescu, despre care spunea că nu va ajunge președinte deoarece contestă „geneza”.

„Au fost președinți în România, au fost și președinți atei. Dar nu am văzut pe nimeni care să conteste facerea, adică geneza. Omul ăsta are demoni. Este o nebunie. O să vedeți că nu va ajunge președintele României. De ce ? Pentru că rugăciunile poporului român nu vor permite un om care are demoni”, preciza Becali.