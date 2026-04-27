Radu Oprea se retrage din funcția de secretar general al Guvernului. Cine-i ia locul

Social-democratul Oprea și-a depus luni demisia din funcția de secretar general al Guvernului. Decizia vine în urma votului PSD pentru retragerea sprijinului politic față de premierul Ilie Bolojan.

Ștefan-Radu Oprea și-a depus demisia din funcția de secretar general al Guvernului în cursul zilei de luni, 27 aprilie 2026, potrivit unei informări oficiale.

În urma deciziei, premierul Ilie Bolojan a semnat numirea lui Dan Reșitnec în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Acesta a ocupat până acum poziția de secretar general adjunct al Executivului.

Decizia intră în vigoare începând cu data semnării se mai arată în comunicatul transmis de Guvern.

Miniștrii PSD și-au dat joi, la ora 14.00, demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan. PSD a deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole. Ulterior, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat atunci că și-a semnat și el demisia.

„Astăzi colegii mei miniştrii PSD şi-au dat demisia din Guvern. Respectăm votul colegelor şi colegilor care au spus: Ajunge! Până aici! Mi-am semnat şi eu demisia odată cu ei şi va deveni efectivă în momentul în care decretele de constatare a încetării funcţiei de membru al guvernului vor fi semnate de către Preşedinte”, a scris acesta pe Facebook, săptămâna trecută.

Radu Oprea (PSD) a fost numit de prim-ministrul Ilie Bolojan în funcția de secretar general al guvernului în iunie anul trecut. În trecut, acesta a fost ministru al Economiei în guvernul Ciolacu.