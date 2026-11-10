Radu Miruță, fost ministru al Apărării și al Transporturilor, va vorbi, în cadrul „Interviurilor Adevărul”, despre colaborarea dintre USR și PNL, după caracterizarea făcută useriștilor de liberalul Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele USR Radu Miruță, fost ministru al Apărării și Transporturilor în Guvernul Bolojan, se va afla începând cu ora 13.00 la „Interviurile Adevărul”.

Radu Miruță la Interviurile Adevărul Foto: FOTO: Cătălin Mănescu

Liderul USR va răspunde întrebărilor politice ale momentului, în special în ce privește viitoarea colaborare USR-PNL, despre care se vorbește în ultima perioadă.

Miruță va răspunde și dacă USR este un „partid de agitați”, așa cum i-a caracterizat un important lider PNL, Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele USR va lămuri dacă această declarație înseamnă că s-a rupt lanțul de iubire între PNL și USR sau doar se tachinează cele două partide.