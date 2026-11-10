Video Radu Miruță, prim-vicepreședinte USR, la Interviurile Adevărul, de la 13.00: s-a rupt lanțul de iubire între PNL și USR?
Radu Miruță, fost ministru al Apărării și al Transporturilor, va vorbi, în cadrul „Interviurilor Adevărul”, despre colaborarea dintre USR și PNL, după caracterizarea făcută useriștilor de liberalul Ciprian Ciucu.
Prim-vicepreședintele USR Radu Miruță, fost ministru al Apărării și Transporturilor în Guvernul Bolojan, se va afla începând cu ora 13.00 la „Interviurile Adevărul”.
Liderul USR va răspunde întrebărilor politice ale momentului, în special în ce privește viitoarea colaborare USR-PNL, despre care se vorbește în ultima perioadă.
Miruță va răspunde și dacă USR este un „partid de agitați”, așa cum i-a caracterizat un important lider PNL, Ciprian Ciucu.
Prim-vicepreședintele USR va lămuri dacă această declarație înseamnă că s-a rupt lanțul de iubire între PNL și USR sau doar se tachinează cele două partide.