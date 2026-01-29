Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, participă la Interviurile Adevărul. Ce se întâmplă cu facturile românilor

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, participă joi, de la ora 14.30, la Interviurile Adevărul, unde va ofere va oferi ultimele detalii despre facturile românilor la energie, în contextul în care de la 1 aprilie piața de gaze naturale ar urma să fie liberalizată.

De asemenea, Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte al PSD, va vorbi și despre situația politică, inclusiv despre tensiunile apărute recent în cadrul coaliției de guvernare dintre PSD, PNL, USR și UDMR.

Nu în ultimul rând, ministrul energiei va vorbi și despre preluarea activelor internaționale, inclusiv cele din România, ale gigantului rus Lukoil de către firma americană Carlyle Group.

Cine este Bogdan Ivan

Născut în Bistrița-Năsăud, Bogdan Ivan (34 ani) a debutat în administrație în calitate de consilier județean și purtător de cuvânt în Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. A fost ales deputat în 2020, fiind în prezent la al doilea mandat.

Bogdan Ivan a ocupat succesiv funcțiile de ministru al Cercetării, ministru al Economiei, iar din iunie 2025 este ministru al Energiei în Guvernul Bolojan.

A absolvit în 2012 Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, cu o licență în Teorii Organizaționale și Administrație Publică, iar doi ani mai târziu a finalizat un master în Comunicare și Relații Publice, la aceeași instituție. În 2024, a obținut titlul de doctor în sociologie la Universitatea din București.