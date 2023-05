Membrii PSD Iași, scoși de pe lista unui eveniment al Ambasadei SUA în România. Care ar fi motivul din spate

Ambasada SUA în România a organizat, pe 25 aprilie, un eveniment în fața Palatului Culturii din Iași. Potrivit Dezvăluirea, niciun membru PSD nu a participat la expoziția organizată de ambasadoarea SUA. Liderii locali ai PSD nu au răspuns la încercarea „Adevărul” de a primi un punct de vedere.

Potrivit Dezvăluirea, Ambasada SUA e exclus întreaga organizație PSD Iași de pe lista de invitați a ceremoniei de celebrare a 25 de ani de Parteneriat Strategic România - Statele Unite ale Americii. Ambasadoarea SUA în România a organizat cu această ocazie, în fața Palatului Culturii din Iași, o expoziție „We the People”, la care au participat toate oficialități locale din județ, cu excepția membrilor PSD și ai AUR.

De asemenea, sursa citată a precizat că motivul din spatele neparticipării membrilor PSD ar putea fi faptul că președintele organizației ar fi făcut „propagandă pro-Putin”. Dezvăluirea a punctat faptul că în urmă cu un an președintele PSD a criticat vizita vicepreședintei SUA în România, dar și sprijinul pe care l-au acordat aliații NATO Ucrainei.

„Și iata de ce vine Kamala la Bucuresti. Maximul pe care SUA la obtinut de la Polonia a fost OK-ul in ceea ce priveste donarea MIG-urilor catre SUA in schimbul dotarii armatei Ucrainei cu F-16 (...). Acum SUA are niste MIG-uri pentru care sa gaseasca transportator catre Ucraina. Polonezii au iesit singuri din joc iar nemtii au refuzat sa primeasca acele avioane pe teritoriul lor. Astfel încât venirea Kamalei Harris se face pentru a ordona autorităților române transferul MIG-urilor către Ucraina. Daca servanții noștri vor accepta totul ar echivala cu o sinucidere pentru noi. Oficial devenim parte a conflictului, iar Rusia poate considera că România i-a declarat război”, ar fi un mesaj al președintelui PSD Iași din urmă cu un an, potrivit sursei citate. De altfel, la acea vreme, un fost lider PSD, președinte executiv al filialei municipale, i-a și cerut demisia lui Popa, potrivit Newsweek.

Cine a mers la eveniment

La evenimentul organizat de Ambasada SUA au participat mai multe oficialități, cum ar fi președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dar și parlamentari și aleși locali ai mai multor partide. Una dintre marile oficialități județene care au lipsit de la eveniment este prefectul județului Iași, PSD-istul Bogdan Cojocaru.

„Adevărul” a încercat să ia legătură cu prefectul de Iași. Aceasta a răspuns la apelul telefonic, însă ulterior a închis și a precizat că nu poate vorbi.

Totodată, „Adevărul” a încercat să ia legătură și cu președintele PSD Iași, care a rugat să fie contactat ulterior, însă nu a mai răspuns la următorul apel, așa cum fusese convenit. De îndată ce reprezentanții PSD vor da un punct de vedere, acesta va fi prezentat.

La nivelul județului Iași este una din cele mai tensionate relații între PSD și PNL, în condițiile în care cele două partide nu se pot înțelege deloc, nici la nivel de municipiu, nici la nivel de județ. Atacurile dintre cele două tabere sunt constante, în condițiile în care liderii au avut probleme cu justiția și de o parte, dar de cealaltă parte.