Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
Avocații lui Dan Șova, după ce fostului ministru PSD i s-au prescris faptele: „Am invocat o excepție de neconstituționalitate ce a deschis calea pentru încetarea procesului”

Avocații fostului ministru social-democrat Dan Șova spun că Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție de a constata prescrierea faptelor în dosarul „CET Govora” validează demersurile lor și raționamentul pe care l-au construit în ultimii ani, potrivit Antena 3.

Înalta Curte a constata prescrierea faptelor în cazul lui Dan Șova. FOTO Eduard Enea

Este vorba de dosarul în care DNA l-a acuzat pe  Dan Șova - fost ministru pentru relația cu Parlamentul și deputat PSD - că, între 2011 și 2014, ar fi primit 100.000 de euro pentru a facilita încheierea unor contracte de asistență juridică pentru CET Govora, evaluate la 10.000 de euro lunar, dosar în care ÎCCJ a constata prescrierea faptelor.

ICCJ: Prescripția era împlinită încă din momentul condamnării

Prin hotărârea recent pronunțată, Înalta Curte a stabilit că termenul de prescripție pentru infracțiunea de trafic de influență era deja depășit la data condamnării definitive din 2023. În consecință, judecătorii au dispus încetarea procesului penal și anularea tuturor actelor de executare emise împotriva lui Dan Șova.

Reacția avocaților: „Confirmă corectitudinea raționamentului logico-juridic construit de către avocați”

Adrian Georgescu, partener al casei de avocatură Georgescu Gonț, a explicat că soluția favorabilă a fost rezultatul unei strategii pregătite încă din faza apelului:

„Experiența unor cauze similare ne-a permis să observăm apoi oportunitatea formulării căii de atac extraordinare a recursului în casație, în cadrul căreia am invocat o excepție de neconstituționalitate ce a deschis calea pentru soluția de încetare a procesului penal

La rândul său, avocatul Ionuț Gonț a subliniat că decizia ICCJ „confirmă corectitudinea raționamentului logico-juridic construit de către avocați”, adăugând că experiența acumulată în dosare penale complexe a contribuit la elaborarea unei apărări eficiente.

Ce acuzaţii i s-au adus lui Dan Şova

Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la un denunţător în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora la acea vreme, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro pe lună.

Anchetatorii au declarat că Mihai Bălan a produs un prejudiciu în dauna CET Govora de peste 1,3 milioane lei (suma totală decontată cu o frecvenţă lunară, în baza celor două contracte), concomitent cu obţinerea unor foloase necuvenite, în acelaşi cuantum, de către firma de avocatură.

Conform DNA, în perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar către CET Govora facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate. În aceeaşi perioadă, senatorul a încasat de la societatea de avocaţi suma totală de 60.000 de euro.

În cea de a doua perioadă contractuală, Dan Şova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 de euro, indică procurorii. DNA menţionează că cea mai mare parte a banilor primiţi de Şova au fost orientaţi, în mod direct, către stingerea unei datorii provenite din cumpărarea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat în Bucureşti.

Dan Șova a fost condamnat inițial în iunie 2018 la trei ani de închisoare cu executare. Totuși, el a fost eliberat după șase luni, pedeapsa fiind anulată în baza unei decizii a Curții Constituționale, care constatase nelegalitatea completurilor de cinci judecători de la Instanța supremă.

La rejudecare, Curtea de Apel București l-a condamnat, în noiembrie 2021, la patru ani închisoare cu executare, iar la apel, în martie 2023, ICCJ i-a aplicat trei ani cu suspendare.

Prin recursul în casație, fostul ministru a contestat această decizie, iar marți, 17 februarie, instanța supremă a decis încetarea procesului penal împotriva sa, motivând prescrierea faptelor.

Prin această decizie, rămâne însă în vigoare confiscarea sumei de 100.000 de euro de la Dan Șova.

Politică

