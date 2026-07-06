Procesul câștigat de Diana Buzoianu împotriva RA-APPS se reia de la zero. Ministrul Mediului, ironic: „Nu e normal să fie criticat sistemul de justiţie”

Diana Buzoianu a reacționat ironic după ce Curtea de Apel București a decis rejudecarea procesului în care obținuse, în primă instanță, obligarea RA-APPS să publice lista imobilelor de protocol și contractele de închiriere.

Curtea de Apel București a hotărât ca procesul dintre Diana Buzoianu și RA-APPS să fie judecat din nou, deși ministrul interimar al Mediului câștigase cauza în primă instanță la Tribunalul București. Prin acea decizie, Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) fusese obligată să publice lista imobilelor de protocol și contractele de închiriere.

Informaţia a fost confirmată chiar de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, care spune că trimiterea dosarului spre rejudecare înseamnă, de fapt, că publicarea acestor informații va fi amânată încă o perioadă și afirmă că nu înțelege care este temeiul legal al deciziei.

Într-un mesaj publicat luni, 6 iulie, pe Facebook, Diana Buzoianu a comentat ironic decizia, făcând din nou aluzie la modul în care funcţionează sistemul juridic din România.

„Mi-a venit azi, fix acum câteva minute, decizia de la Curtea de Apel București în procesul meu contra RAAPPS. Știți voi, procesul pe care l-am câștigat în primă instanță acum ceva timp, RAAPPS fiind obligat să publice listele cu imobilele de protocol și contractele de chirii.

După multă considerație…. Curtea de Apel București a decis că mai trebuie judecat o dată procesul în care câștigasem, pe fond, la Tribunalul București. Adică RAAPPS a câștigat lejer încă 2 ani de zile de nepublicare a niciunei liste de imobile.

Abia aștept să văd, peste niște luni bune, desigur, motivația judecătorilor.

Nu de alta, dar trimiterea la rejudecare se poate face, conform legii în vigoare:

a) în cazul în care instanţa a cărei hotărâre este atacată cu recurs a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului - nu a fost cazul de așa ceva, Tribunalul București analizând și pronunțându-se pe fond sau

b) judecata s-a făcut în lipsa părţii care a fost nelegal citată, atât la administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului - nu a fost cazul în acest proces

Oricum, ce voiam să vă zic e: nu e normal să fie criticat sistemul de justiție. E perfect normal să treacă niște ani de zile ca să se decidă dacă trebuie sau nu să fie publicate liste de imobile cumpărate din bani publici. Cine știe ce drepturi are RAAPPS să secretizeze tot, că doar au cumpărat imobilele alea cu bănuții de la mama și tata, nu din bani publici”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.