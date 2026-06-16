Vilele din patrimoniul RA-APPS, trecute din nou la secret. Magistrații au suspendat publicarea adreselor chiriașilor privilegiați

Curtea de Apel București a suspendat executarea prevederilor hotărârii de guvern care obligau RA-APPS să facă publice adresele imobilelor închiriate către persoane fizice.

Șase reclamanți, printre care se numără actuali consilieri ai Curții de Conturi a României și foști parlamentari, au atacat Hotărârea Guvernului Bolojan (HG nr. 420/2026), care modifica normele de transparență privind patrimoniul de stat.

Claudia Boghicevici, fost deputat PNL și actual consilier la Curtea de Conturi este una dintre contestatari. Deși are venituri lunare nete de 30.000 de lei și economii de peste 160.000 de euro, aceasta locuiește în apartamente RA-APPS de 18 ani, scrie cotidianul.ro.

Ceilalți sunt Sorin Lazăr, consilier din partea PSD la Curea de Conturi a României, care în trecut a deținut funcția de deputat din partea Partidului Social Democrat, Călin Ion, consilier din partea PSD la Curea de Conturi a României, care a fost deputat din partea Partidului Social Democrat, Dezső Attila Csongor, consilier din partea UDMR la Curea de Conturi a României, în trecut fost consilier județean.

Decizia Curții de Apel este executorie, dar poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. Până atunci, adresele unde locuiesc demnitarii și foștii oficiali pe banii statului redevin informații clasificate.

RA-APPS a publicat săptămâna trecută lista contractelor prin care imobile aflate în patrimoniul statului sunt date în folosință persoanelor juridice, oferind pentru prima dată după 1989 informații detaliate despre chiriași, suprafețe, adrese și valoarea contractelor.

Printre beneficiari se regăsesc instituții publice, companii private, dar și partide politice care folosesc terenuri și clădiri aflate în administrarea regiei.