Florin Roman explică de la ce a pornit scandalul cu Dan Vîlceanu: Cred că are nevoie de odihnă

Deputatul Florin Roman a explicat contextul în care a avut loc altercația cu deputatul neafiliat Dan Vîlceanu.

Liberalul a explicat în cadrul unor declarații de presă că nu vrea să fie „pusă batista pe țambal” în contextul situației, afirmând că depune o plângere penală împotriva lui Dan Vîlceanu pentru ca cei care au văzut să știe că legea este pentru toți.

„Regret că Parlamentul a fost pus într-o asemenea situație. (...) Cred că domnul Vîlceanu are nevoie de odihnă. (...) l-am rugat sa meargă la locul lui și de aici practic a venit acea ieșire din minți. Mie îmi pare rău pentru el că a ajuns în situația asta”, a explicat Florin Roman.

Deputatul liberal a mai spus în urma controlului medical că nu își va retrage plaângerea dacă fostul său coleg își va cere iertare, considerând că are o datorie de cetățean, acesta fiind și motivul pentru care a cerut difuzarea imaginilor, astfel încât să facă „facă dova faptului că nu a fost o bătaie cum s-a scris, a fost o agresiune”.

Deputatul a mai spus că îl cunoaște de mulți ani pe Dan Vîlceanu și nu era violent.

Potrivit acestuia urmează să îi fie eliberat certificatul medico-legal. El l-a sfătuit și pe fostul său coleg să meargă să își facă.

Scandal fără precedent în Parlament

Deputatul Florin Roman îl acuză pe fostul său coleg de partid, Dan Vîlceanu, că l-a bătut.

„Astăzi am trăit un momement prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată. (…) am fost bruscat fizic spre ieșirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, a scris parlamentarul pe Facebook. Potrivit liberalului, conflictul a început după ce i-a reproșat deputatului neafiliat, Dan Vilceanu, încălcarea regulamentului pentru că se afla în băncile din plen ale grupului PNL.

Parlamentarul a mai adăugat că a evitat orice ripostă pentru că își respectă mandatul. „În schimb, în baza imaginilor de pe camerele de luat vederi, voi depune solicitare de sancționare a deputatului neafiliat, prieten al ADU, pentru lovire! Totodată voi depune plângere penală împotriva deputatului huligan”, a mai adăugat Roman.

Dan Vîlcenu a refuzat să comenteze acuzațiile, catalogând situația drept un scandal „marca Roman”. „Singurul lucru pe care îl spun este că nu voi da declaraţii pe aşa subiecte, pentru că nu vreau să intru în scandaluri marca Roman”, a a susținut Dan Vîlceanu, potrivit News.