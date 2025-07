Prima ședință a coaliției, pe fondul nemulțumirilor din PSD privind tăierea finanțărilor pentru proiecte

Liderii coaliției se reunesc miercuri în ședință, pentru stabilirea măsurilor din cel de-al doilea pachet fiscal, care ar trebui să fie gata până la finalul lunii. Întâlnirea vine pe fondul nemulțumirilor lansate de social-democrați și pe fondul unei greve anunțate de sindicaliști.

„Fiecare are un partid unde trebuie să arate, uite, mă lupt pentru voi, pentru interesele voastre, pentru intersele alegătorilor noştri şi aşa mai departe. Asta e la nivel de teatru politic, să zicem”, susține Dominic Fritz.

Primarul se așteaptă însă la o discuție rațională cu privire la găsirea banilor pentru investiții.

Ședința de miercuri dimineață este prima întâlnire a coaliției de la instalarea Guvernul Bolojan și vine în urma unor nemulțumiri și amenințări cu ieșirea de la guvernare din PSD. Sute de primari soial-democrați s-au revoltat după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că taie fondurile din programul Anghel Saligny, dedicat dezvoltării locale.

Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, dă asigurări că PSD nu iese de la guvernare, însă punctează că partidul său „nu girează obtuzități contabile care pun lacăt pe dezvoltarea comunităților locale”.

„PSD nu iese de la guvernare! Avem responsabilități uriașe față de românii cu venituri mici și medii și față de comunitățile locale. PSD a intrat în Guvern tocmai ca să apere aceste lucruri. Cine crede că se poate guverna doar cu tăieri și blocaje și cu punerea întregii economii în cap să își asume deschis asta. Curajul reformei înseamnă să te iei de cei care nu plătesc taxe și impozite, care fac lobby ca să evite majorarea redevențelor sau care își externalizează profiturile. Această formulă de guvernare este singura șansă pentru ca România să își păstreze direcția de dezvoltare, dar deciziile trebuie luate împreună de toate partidele. Nu unilateral, nu prin circulare și nu peste capul celor care guvernează pentru românii din toate comunitățile, de la cele mai mici, la cele mai mari”, a mai precizat liderul PSD.

Acuzații de la vârful PSD

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat recent că există un grup de lucru informal „de consilieri din privat”, „care face trafic de influență” în Cabinetul condus de premierul Bolojan. El a amenințat cu plângere penală.

Premierul Bolojan a evitat să comenteze afirmațiile liderului PSD, însă, întrebat într-o conferință de presă, vicepremierul Dragoș Anastasiu a explicat că grupul de lucru nu este încă format.

„Am iniţiat un demers de a strânge un grup de oameni într-un consiliu consultativ care rămâne deschis oricăror propuneri care vin din afară. Pentru că au fost întrebări în spaţiul public cine sunt acei oameni, o să vreau să vă nominalizez câţiva dintre aceştia, urmând ca lista să fie deschisă. Iar dacă există o suspiciune cu privire la oricare dintre aceşti oameni, noi am testat, am făcut screening cum am putut mai bine, dar dacă există şi alte indicii, vă rog să mi le daţi. Vom oficializa, când va fi gata demersul, acest grup de lucru”, a precizat Anastasiu.

Între numele anunțate sunt Speranţa Munteanu, Mihaela Mitroi, Crenguţa Leana, Iancu Guda și Anca Grigorescu.

Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat că declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, privitor la grupul de consilieri din privat de la Guvern vin fie dintr-o preocupare de a proteja companiile astea de stat, fie de auto-protecție.

Ședința coaliției este organizată și în aceeași zi în care angajații din primării și din sectorul asistenței sociale au anunțat că vor fi în grevă de avertisment între 11:00 și 13:00, fiind nemulțumiți de măsurile pe care Guvernul le pregătește pentru reforma administrațiilor locale.