Soția șefului AEP, Toni Grebla, postări pe Facebook împotriva Elenei Lasconi și pro-Călin Georgescu

Mihaela Greblă, soția șefului Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a distribuit pe Facebook mai multe postări legate de alegerile prezidențiale. În unele dintre ele este ironizată Elena Lasconi, iar în altele este apreciat Călin Georgescu, fiind astfel evidentă opțiunea electorală a acesteia.

Cea mai recentă postare este de joi seara și prezintă un clip ironic la adresa Elenei Lasconi. Și ieri, Mihaela Greblă a avut o postare similară, distribuind un discurs al Elenei Lasconi dintr-o dezbatere la care a participat alături de George Simion, în care vorbea despre conflictul din Orientul Mijlociu. Comentariul postării distribuite era "Doamne ferește, ce poate să scoată pe gura".

Pe 3 decembrie, soția șefului AEP a distribuit o postare cu un clip în care Clotilde Armand spunea că Occidentul nu mai are nevoie de partea spirituală, titlul mesajului fiind: "Iartă-o, Doamne, nu știe ce vorbește".

Pe 26 noiembrie, distribuie o altă postare cu tentă politică, de data aceasta una în care apare și este apreciat Călin Georgescu.

Întrebat de jurnaliștii Adevărul dacă împărtășește opțiunile politice ale soției, Toni Grebla a răspuns: "Întrebarea este nepotrivită. Nu am discutat niciodată cu nevasta mea, nu mi-am manifestat niciodată opțiunea politică de când sunt la Autoritatea Electorală, de când am fost la Curtea Constituțională, de când am fost la Consiliul Legislativ, de 14 ani nu am culoare politică. Și nu sunt atât de naiv. Și eu o să merg la vot și o să votez pe cineva. Întotdeauna am fost la vot. Vreți să nu mă duc la vot, ce să fac?

Când vă luați de mine, n-am nimic, dar lăsați-mi naiba familia în pace. Soția mea e la Târgu-Jiu, eu stau în București, mă duc o dată la două săptămâni acasă. Doamne-iartă-mă! Luați-vă de mine, mai găsiți-mi mie ceva și vă răspund".

Adevărul a publicat fotografii în care Toni Greblă a apărut alături de un apropiat al lui Calin Georgescu, Constantin Lupu.