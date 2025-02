STENOGRAME. Cum funcționa caracatița șpăgii în portul Constanța. Nume grele din politică apar în dosar

Președintele PSD Constanța, Ioan Dumitrache, alături de oameni de afaceri, foști și actuali vameși sunt anchetați de procurorii DNA într-o anchetǎ de corupție. În dosar apar și nume mari la care aceștia se lăudau că ar avea acces, precum europarlamentarul Mihai Tudose, senatorul Paul Stǎnescu, dar și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au făcut luni, 24 februarie, 41 de percheziții în județele Constanța, Dâmbovița, Brașov și municipiului București, într-un dosar de corupție. Mai exact, în perioada 2024 - 2025, mai mulți funcționari publici și oameni de afaceri ar fi comis fapte de luare și dare de mitǎ în legătură cu activitatea economică desfășurată în Portul Constanța.

Ioan Dumitrache, președinte al PSD Constanța, este cel mai sonor nume anchetat în acest dosar de corupție. În dosar mai apar directorul comercial al Portului Constanța, George Vișan, și omul de afaceri Petrică Buduru, alături de alți oameni de afaceri sau foști și actuali vameși.

„Greii” PSD, menționați în dosar

Șeful PSD Constanța este acuzat și cǎ și-ar fi exercitat influența de lider al unei organizații politice pentru obținerea de avantaje personale.

„Constatăm că DUMITRACHE ION, care deține calitatea de președinte al Organizației Municipale a Partidului Social Democrat (PSD) Constanța, își folosește influența sa în scopul obținerii pentru sine, dar și pentru altul foloase necuvenite".

Procurorii dau exemplu posibile intervenții pentru menținerea în funcție a actualului șef al Portului Constanța, dar și pentru numirea unei femei apropiate de Ion Dumitrache într-o anume funcție în cadrul instituției.

"DUMITRACHE ION îi prezintă niște infomații din care ar reieși că TEODORESCU MIHAI ar urma să fie schimbat cu un anume ,,CATANĂ”, iar în momentul în care TEODORESCU MIHAI îi răspunde că el are cunoștință că organizațiile locale ale Partidului Social Democrat (PSD) Constanța sunt interesate de schimbarea lui, DUMITRACHE ION neagă vehement acest lucru și începe prezentarea unei modalități în care acesta, folosindu-se de calitatea sa și de rezultatele bune în alegeri, va putea interveni pe lângă numiții ”TUDOSE” și PAUL STĂNESCU în scopul susținerii numitului TEODORESCU MIHAI pentru păstrarea în acest post”, se menționează în dosar.

”DUMITRACHE ION: Ăăă, e, mai e și cu Marina, dar, ă... acolo discutăm. Mă interesează...cum se pune problema, că e un zvon cu CATANĂ, cu ceva?

TEODORESCU MIHAI: Ce zvon cu CATANĂ?

DUMITRACHE ION: Că te-ar schimba?

TEODORESCU MIHAI: Că voi vreți să mă schimbați. (…)

DUMITRACHE ION: Eu te susțin până-n pânzele albe! Ăăă... FELIX m-a sunat mai acum vreo două zile și mi-a zis că s-a văzut la CPN, așa...la care io n-am ajuns, ăăă și dom’ ministru i-a ...(n.n. neinteligibil)... și mie mi-a zis de asta, de directorul oper... operațional aici... să-i dau un om. Și io am zis că nu mă interesează. Io vreau doar...partea asta de... să susțin. ...( n.n. neinteligibil)... nu mă interesează”, e un alt fragment din discuția oficialului de la port cu liderul PSD dobrogean.

Ion Dumitrache i-ar fi promis lui Mihai Teodorescu că va rezolva problema prin intervenții la București, la "aripa Stănescu si Tudose".

DUMITRACHE ION: Da. Da’ și președintele, ai văzut că nu e...nu e așa, și mai ales acuma, când am câștigat alegerile la municipiu, nu poți să...! Că i-am bătut cu 4% diferență pă AUR pe USR, că zicea Tudose: “Bă, cum ai făcut, bă, acolo?!” Am luat alalteieri masa cu el, cu EDUARD MARTIN, cu CRISTINA… Și zice: “Cum ai reușit, bă, că ne-ai dat (...neinteligibil...), ne uitam și nu ne venea să credem!” (…) ”, sunt alte discuții surprinse.

Se inventau posturi și departamente pentru „cine trebuie”

Pe lângă discuția legată de susținerea lui Teodorescu, numele altor funcționari relevanți în rețea apar în dialogul dintre liderul local PSD și directorul portului.

„Un alt plan al discuției dintre cei doi este reprezentat de interesul lui DUMITRACHE ION ca TEODORESCU MIHAI să o numească pe IFIMOV OTILIA la ,,achiziții” sau pe un alt post/funcție important/ă în cadrul CN APM Constanța:

”DUMITRACHE ION: (n.n. neinteligibil) Da. Ce părere ai de OTILIA asta? Unde....?/(...) Nu poa’ să revină acolo unde a fost? Nu poate?

(..) TEODORESCU MIHAI: Păi da, dar trebuie să luăm amândoi acceptul. Io trebuie să mă duc cu... să zic, că nu pot să-l sar pe... tre să mă duc să-i zic.

DUMITRACHE ION: Păi mergem împreună la București.

„TEODORESCU MIHAI: (..)Noi nu am făcut public aici pentru că am așteptat să treacă perioada respectivă. (..) Ce îți dorești exact?

FIMOV OTILIA: Ți-am zis: în achiziții sunt trup și suflet. Tu m-ai văzut acuma, dacă sunt lângă TASE și gândește-te că am (n.n. Neinteligibil)

Miza, un caiet de sarcini

DUMITRACHE ION: Cu PORTU’ TOMIS trebuie cu caietu’ de sarcini și (n.n. neinteligibil) experiență similară cu (n.n. neinteligibil) MARINA, ca să poată să vină operatoru’ (n.n. neinteligibil) și-acolo te duci și semnezi (n.n. neinteligibil, vorbește în șoaptă) (…)

" În concret, IFIMOV OTILIA, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, a întocmit înscrisuri și a întreprins demersuri în vederea aprobării acestora la nivelul CN APM Constanța pentru facilitarea obținerii unui aviz favorabil în etapa de urmărire și derulare a contractului de închiriere nr. CNAPM-02175-IDP-01/01.03.2014, din perspectiva îndeplinirii de către Șantierul Naval Midia a obligației contractuale prevăzute în art. 8.5, referitor la realizarea în termen a investițiilor în sumă de 15,6 milioane lei", explica procurorii implicarea funcționarului.

Otilia Ifimov e acuzată de luare de mită. Ea a suspectată și că ar fi răspuns la comenzile politicianului.

Interesele social-democratului

Procurorii explicǎ și alte interese ale șefului PSD Constanta.

„Constatăm că există o legătură indirectă între numitul DUMITRACHE ION și ȘANTIERUL NAVAL MIDIA S.A., prin intermediul societăților comerciale la care cel dintâi este asociat. De altfel observăm că două dintre cele trei persoane împuternicite să reprezinte ȘANTIERUL NAVAL MIDIA S.A. au calitatea de administratori în cadrul unor societăți la care DUMITRACHE ION este asociat.

Mai mult, societățile EUROSANTIS SRL, E.T.T. COMPANY SRL și SC TEKNO PLUS SRL, în cadrul cărora DUMITRACHE ION are calitatea de asociat, dețin pachetul total de acțiuni (100%) al societății ȘANTIERUL NAVAL MIDIA S.A”, arată DNA.

De altfel, politicianul i-ar fi cerut șefului Portului Constanța un aviz necesar pentru obținerea unor beneficii pentru afacerile pe care le derula.

„Potrivit actelor de urmărire penală aflate la dosar, în cursul lunii decembrie 2024, DUMITRACHE ION, în calitate de președinte al organizației municipale Constanța a unui partid politic, folosind influența și autoritatea decurgând din respectiva funcție, i-a solicitat lui TEODORESCU MIHAI, director general al CN APM Constanța, facilitarea obținerii unui aviz favorabil în etapa de urmărire și derulare a contractului de închiriere nr. CNAPM-02175-IDP-01/01.03.2014, din perspectiva îndeplinirii de către Șantierul Naval Midia a obligației contractuale prevăzute în art. 8.5, referitor la realizarea în termen a investițiilor în sumă de 15,6 milioane lei.

În aceleași împrejurări, DUMITRACHE ION, prin întrebuințarea influenței și autorității decurgând din funcția sa de președinte al organizației municipale Constanța a unui partid politic, a mai solicitat aceluiași director general facilitarea atribuirii de către CN APM Constanța a unui contract de închiriere privind un terenul din administrarea CN APM Constanța, în beneficiul Șantierului Naval Midia, precum și a unui alt contract de închiriere a unor terenuri deținute de CN APM Constanța în Portul Tomis (Tomis Marina), în cadrul unei proceduri care va fi demarate în perioada următoare”, se arată în dosar.

Procente de milioane

În dosar apar și alte nume. Printre ei și Viorel Cristea, care a discutat cu unul dintre investigatori, fără să realizeze, explicându-i că trebuie discutate detaliile legate de organizare și de participanții la licitație cu Mihai Teodorescu, pentru a se asigura că urmează a fi desemnat câștigător Costea Vasile.

„Din declarația investigatorului (..) din 23.08.2024, dar și din procesele verbale întocmite de acesta în zilele de 19 și 20 august 2024, reiese că la data de 19 august 2024 a fost abordat de către CRISTEA VIOREL care i-a spus că are acasă la el suma de 30.000 lei primită de la ”un prieten care nu voia să rămână dator”, arata DNA.

"Mi-a sugerat că suma respectivă de bani i-a fost deja remisă și se află în posesia lui, după care a rupt bilețelul și mi-a spus că are banii acasă și m-a invitat să ne vedem după-amiaza. (...) În după-amiaza aceleiași zile, i-am trimis mesaj spunându-i că sunt disponibil și Viorel Cristea mi-a trimis locația unde să mă deplasez. M-am deplasat la adresă și am ajuns în jurul orei 18:40. Am intrat și Viorel Cristea m-a condus într-o încăpere tip verandă, care era o anexă a unei case. Acesta mi-a spus că putem discuta liber, deoarece în acel loc nu suntem înregistrați. În continuare, a spus că Vasilică, adică Vasile Costea, ar vrea să ne întâlnim din nou pentru a discuta despre contractul nou de 200 milioane lei pe care ar vrea să îl încheie cu administrația portului. Viorel Cristea mi-a mai spus că trebuie discutate detaliile legate de organizare și de participanții la licitație cu Mihai Teodorescu, pentru a ne asigura că urmează a fi desemnat câștigător Costea Vasile”, este una dintre declarațiile din dosar.

Vasile Costea urma să își achite datoria față de cei care îl ajutau să-i fie atribuită licitația.

„Ulterior, Viorel Cristea mi-a precizat că urmează să se stabilească un procent din valoarea contractului pe care urmează să îl plătească Costea Vasile, cu titlu de mită, către noi. Mi-a explicat că aceasta este modalitatea patentată prin care se stabilește câștigătorul, iar procentul se calculează din valoarea de adjudecare. Acesta mi-a dat niște valori orientative, situate între 1 și 2 la sută din valoare. A adăugat că, la un contract de 220 milioane lei, 1,5% reprezintă 3 milioane lei. Eu l-am corectat și i-am explicat că procentul reprezintă 3,3 milioane lei. Viorel Cristea a adăugat că îl știe pe Costea Vasile și a rămas în relații bune cu el, deoarece este un om onest. Mi-a spus că vom discuta cu el deschis și vom stabili împreună câți bani se vor da la semnarea contractului și în câte tranșe ulterioare ne va plăti restul sumelor de bani. (...) Revin și arăt că în prima parte a zilei, Mihai Teodorescu mi-a spus că Viorel Cristea a vrut să îi prezinte o hârtie, însă l-a dat afară imediat și mi-a cerut mie să mă interesez despre ce era vorba. Întrebându-l, Viorel Cristea mi-a răspuns că pe data de 12 august s-a văzut cu Costea Vasile și cu Melania, directoarea sa de exploatare, la CNAPM, precum și Mihai Teodorescu. Cu această ocazie, Costea Vasile l-a rugat pe Mihai să grăbească plata unei facturi de un milion, factură care era deja emisă și înregistrată la CNAPM. Întrucât factura a fost plătită a doua zi, Costea Vasile l-a invitat pe Viorel Cristea la o cafea.”

Citește și: Șefe din APIA condamnate la închisoare cu suspendare după ce au fraudat un concurs de angajare

Suma care urma să fie dată sub formă de mită ar fi putut ajunge la 2% din valoarea contractului licitației.

„Când Viorel s-a dus la întâlnire, Costea Vasile i-a dat 30 mii lei și i-a spus că sunt pentru plata facturii. Viorel a precizat că a luat banii, ocazie cu care Costea Vasile a spus că sunt “pentru voi”, eu înțelegând că se referă la mine, Mihai și Viorel. Viorel a mai precizat că acești bani nu fac parte din nicio înțelegere care să aibă legătură cu procentele despre care am vorbit anterior. Ulterior, a scos câteva teancuri de bani dintr-o pungă și mi le-a înmânat. Eu i-am spus că nu le voi împărți pe loc, întrucât trebuie să mă consult cu Mihai. (..) În continuare, referitor la procentul pe care îl discutasem în ceea ce privește contractul pe care Costea Vasile și-l dorește, l-am întrebat pe Viorel ce părere are, iar acesta a spus că urmează să discutăm inclusiv cu Mihai, existând posibilitatea ca procentul final să fie de 2%, din care 1% pentru noi și 1% “vor lua calea bisericii”, menționează DNA.

Relații la „factorii de decizie din minister”

Printre alte nume a apărut și cel al afaceristului constănțean Jean Paul Tucan. Acesta s-ar fi lăudat că are relații la cel mai înalt nivel în Ministerul Transporturilor.

„Mi-a spus că pot să-i transmit directorului general Teodorescu Mihai cele afirmate mai sus precum și faptul că el nu a făcut afirmații defavorabile acestuia în discuțiile sale cu persoane din conducerea ministerului. În continuare mi-a relatat o discuție cu un anume BOGDAN, ce a avut loc în prezența lui Tucan, în biroul ministrului și i-ar fi spus că Tucan trebuie să aibă grijă să se termine proiectul din port. Jean Paul Tucan nu mi-a precizat cine este Bogdan sau despre ce ministru este vorba în discuție. Jean Paul Tucan mi-a mai relatat faptul că acest Bogdan i-ar fi spus că dacă are probleme sau dacă are dușmani să îl anunțe pe el. Totodată Bogdan l-ar fi întrebat pe Tucan de ce nu se mișcă cei din port cu avizele necesare, acesta răspunzând că nu cunoaște motivele. Totodată, Tucan mi-a mai spus să stăm fără griji că el a închis toate ușile de deasupra noastră. (..) Eu cred că se referea la factorii de decizie din minister”, se arată în declarație.