Președintele Senatului, Mircea Abrudean: „România este un partener și aliat de bază pentru Statele Unite”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că România își reconfirmă rolul strategic în regiune și sprijinul Statelor Unite, în urma unei întâlniri oficiale cu președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Mike Johnson.

„La întâlnirea de astăzi cu Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților a SUA, i-am transmis acestuia mulțumiri pentru sprijinul pe care România îl primește din partea SUA în materie de securitate”, a transmis Mircea Abrudean. Șeful Senatului a subliniat că România rămâne „un partener și aliat de bază” al Statelor Unite și că Washingtonul „poate conta pe noi în regiune”.

Potrivit acestuia, parteneriatul strategic cu SUA reprezintă un pilon esențial al strategiei de apărare a României, cu efecte care depășesc zona securității militare.

„Este fundamentul pe care construim pentru a avea rezultate măsurabile nu doar în securizarea granițelor și protejarea Flancului Estic al NATO, ci și în economie”, a precizat Abrudean.

Președintele Senatului a adăugat că România urmărește extinderea cooperării cu Statele Unite și în alte domenii de interes comun, precum industria de apărare, energia sau dezvoltarea tehnologiilor inovative.

La finalul întâlnirii, Mircea Abrudean a anunțat că a vizitat Capela Congresului Statelor Unite, „un loc dedicat exclusiv membrilor Congresului pentru meditație sau rugăciune”, înființat în 1954 prin rezoluție comună a Camerei Reprezentanților și a Senatului.