Premierul elimină criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control: „Erau prea restrictive”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, explică motivul modificării Ordonanței de urgență privind numirea șefului Corpului de Control la Premier.

Guvernul a modificat Ordonanța de urgență privind numirea șefului Corpului de Control al premierului, eliminând toate criteriile inițiale. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a explicat că decizia a fost luată pentru a nu limita alegerea unei persoane competente.

Întrebată despre motivele care au stat la baza acestei modificări, Ioana Dogioiu a declarat joi că premierul Ilie Bolojan a considerat criteriile vechi „cu mult prea restrictive și care puteau să limiteze foarte mult posibilitatea de alegere a unei persoane competente, dar care nu intra exact, exact în acel tipar”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că nu cunoaște în detaliu care erau criteriile vechi.

„V-am explicat de ce s-a făcut modificarea. Dacă vă referiți la un criteriu anume, nu cred că chestiunea dosarului penal, dar sunt secretari de stat, trebuie să îndeplinească criteriile pentru un secretar de stat”, a adăugat Ioana Dogioiu, citată de News.ro.