TVA mai mare la locuințe de la 1 august: cu cât ar putea crește prețul unui apartament. Avertismentul agenților imobiliari

TVA-ul pentru locuințe ar putea crește de la 9% la 19% de la 1 august, în cadrul planului de austeritate anunțat de Guvernul Bolojan. Agenții imobiliari avertizează că apartamentele s-ar putea scumpi cu până la 15.000 de euro, într-o piață aflată deja în declin.

Planul de austeritate al Guvernului României condus de premierul Ilie Bolojan prevede mai multe majorări de taxe și impozite, printre care se află și creșterea TVA de la 9% la 19% la tranzacțiile imobiliare, ceea ce ar putea conduce la prețuri mai mari cu 10.000 – 15.000 euro la locuințe, pe o piață care oricum este în scădere față de anul trecut, scrie Termene.ro.

Unele agenții imobiliare au ajuns chiar să-i sfătuiască pe clienți să se grăbească să facă tranzacțiile înainte de 1 august când ar urma să intre în vigoare le noile reglementări fiscale.

Piața imobiliară se încadrează pe un trend descendent, în primele patru luni ale acestui an, cea mai mare scădere fiind înregistrată în București. Numărul tranzacțiilor cu apartamente din România s-a redus cu aproape 9%, față de perioada similară din 2024, potrivit datelor din piață.

Alexandru Mechetenici de la Agenția ImoPuls din Timișoara afirmă că el unul se așteaptă ca TVA să fie majorat de la 9% la 19% la tranzacțiile imobiliare de la 1 august, cel mai probabil, și chiar a calculat cu cât se vor mări prețurile.

„Părerea mea este că așa se va întâmpla, TVA la tranzacțiile imobiliare va crește de la 9% la prima achiziție la 19%… Prețurile vor fi mai mari cu 10.000-15.000 euro, eu am calculat pentru Timișoara, la 80 000 euro, cât este prețul, în medie, dacă punem un 10% în plus, n-o să fie 8.000, ci 10.000 euro la toate, după care o să înceapă: dividendele cresc, aia crește, aia crește…prețurile se duc, parcă văd, la 15.000 euro sau 10.000, sigur”, a declarat pentru Termene.ro Alexandru Mechetenici de la Agenția ImoPuls din Timișoara.

În condițiile în care prețurile se vor mări, este de așteptat ca tranzacțiile imobiliare să înghețe, pe o piață care oricum era pe un trend descendent de ceva timp.

„Vor îngheța tranzacțiile, nu-i vorbă, prețurile cresc. Eu de 11 ani lucrez în domeniu și de 11 ani cresc, dar niciodată n-a fost o mărire de 10.000 euro de pe o zi pe alta cum o să fie acum”, afirmă Alexandru Mechetenici.

Un an slab

Alexandru Mechetenici spune că în ceea ce-l privește n-a mai avut așa un an slab ca 2025 de pe vremea pandemiei de Covid. „Nu mai faci bani, dar nu mori de foame, trăiești”, recunoaște Mechetenici.

„Depinde cu ce comparăm, am colegi de breaslă, care spun că merge bine, eu nu știu cu ce compară ei, dacă am compara cu 2009, este un an mort, cu 2020 este așa și așa, depinde la ce te raportezi, față de anul trecut este mai slab”,

Agenția ImoPuls și-a anunțat clienții că începând cu data de 1 august 2025 se pregătește eliminarea cotei reduse de TVA de la 9% pentru prima locuință și trecerea ei la cota de 19%.

„Ce este sigur este că de la 1 August crește TVA de la 9% la 19% indiferent dacă ești la prima locuință sau nu, cel mai probabil se va merge în varianta 2. Automat începând cu această dată prețurile apartamentelor va creste cu aproximativ 10.000 Euro.

Cumulat cu celalate creșteri pe care dezvoltatorii le vor avea și anume creșterea impozitului pe dividende și alte taxe suplimentare este foarte posibil să crească chiar și cu 15.000 euro prețul unui apartament intr-un bloc nou”, arată experții ImoPuls.

Blocaj în piață

La rândul lor, experții de la Manor Imobiliare din Craiova declară că majorarea TVA-ul pentru locuințe de la 9% la 19%, începând cu 1 august, va bloca accesul la locuințe pentru mii de români într-o piață deja afectată de inflație și dobânzi ridicate.

Citește și: Cu cât și de ce cresc dobânzile creditelor ipotecare

Care vor fi efectele asupra pieței? În primul rând, este vorba de blocaj în tranzacții, „cei care sperau să cumpere se vor retrage sau vor aștepta reduceri, dezvoltatorii vor încetini ritmul proiectelor noi”, arată reprezentanții firmei într-o postare pe Facebook.

În același timp, se va pune presiune pe chirii. ”Cei care renunță temporar la achiziție vor merge în chirie, ceea ce va crește cererea pe piața de închiriere și implicit prețurile”.

Nu în ultimul rând, putem vorbi de inechitate fiscală. ”Toți cumpărătorii, indiferent dacă achiziționează o locuință de 60.000€ sau una de 250.000€, vor fi taxați cu același TVA de 19% – ceea ce înseamnă povară fiscală relativ mai mare pentru cei cu venituri mai mici. Cine ar trebui să suporte această majorare: dezvoltatorul sau cumpărătorul?”

Ce se întâmplă în Capitală

În primele patru luni ale acestui an, numărul tranzacțiilor cu apartamente din România s-a redus cu aproape 9%, față de perioada similară a anului trecut. În București, declinul a fost și mai accentuat, ajungând la 12%, potrivit datelor comunicate de agenția imobiliară Colliers.

Tendința se manifestă în condițiile unui acces tot mai dificil la credite, a instabilității economice și a creșterii costurilor din construcții.

„Scăderea activității de pe piața imobiliară este efectul cumulat al mai multor factori care afectează atât încrederea, cât și puterea de cumpărare a românilor. Încetinirea pieței muncii, temperarea creșterii veniturilor, incertitudinile generate de contextul electoral și creșterea constantă a prețurilor la locuințe ceează un climat dificil pentru tranzacții. În plus, accesul la finanțare bancară este tot mai limitat, pe fondul inflației ridicate și al instabilității economice. În cazul apartamentelor noi, presiunile sunt și mai mari. Eliminarea unor facilități fiscale, începând cu ianuarie 2025, a dus la creșterea costurilor cu forța de muncă, afectând direct marjele dezvoltatorilor și alimentând scumpirea locuințelor. Totodată, deficitul de personal din construcții devine tot mai evident, mai ales în condițiile în care proiectele de infrastructură avansează într-un ritm accelerat”, a declarat Gabriel Blăniță, Associate Director Valuation & Advisory Services, Colliers România.

Pachetul de măsuri și noile taxe

Premierul Ilie Bolojan a prezentat la finele săptămânii trecute câteva dintre măsurile avute în vedere imediat, dar și cu aplicare în următoarele luni în vederea reducerii deficitului bugetar istoric (9,3% din PIB în 2024). Printre acestea se numără o nouă taxă pe bănci, dar și majorarea taxelor pe proprietăți în funcție de valoarea de piață.

Bolojan a declarat că foarte probabil TVA va fi reașezată la două praguri, spre deosebire de acum când există trei. „Avem posibilitatea să încasăm repede sume și e foarte posibil să propunem o creștere a accizelor care țin de alcool și combustibil”, a spus premierul.

Premierul a vorbit și de o serie de impozite care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, conform angajamentelor din PNRR: impozitele pe proprietate, case, terenuri – ele vor fi cel mai probabil mărite, fiind calculate după valoarea de piață.

Nu în ultimul rând, premierul a vorbit de angajări la Agenția de Resurse Minerale, unde personalul e subdimensionat și nu se taxează corect redevențele. „E vorba de a face calcule corecte și de a elimina suprapuneri”, a precizat Bolojan.

Execuția bugetului general consolidat în primele cinci luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 64,23 miliarde lei, respectiv 3,39% din PIB, față de deficitul de 60,10 miliarde lei, respectiv 3,41% din PIB în primele cinci luni ale anului 2024, potrivit datelor Ministerului de Finanţe.