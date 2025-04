Oamenii din administrația lui Victor Ponta. Pe cine ar vrea alături, dacă ar fi președinte

Într-un interviu acordat ziarului Adevărul, Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a dezvăluit ce oameni s-ar afla în echipa sa în cazul în care ar ajunge la Cotroceni.

„Voi dori să avem un alt guvern, pentru că Guvernul actual este epuizat, și voi discuta cu liderii tuturor partidelor politice din Parlament, pentru a găsi o formulă. Am în minte persoana premierului, o s-o anunț pe 19 mai. Dar o echipă competentă, care să ne scoată din această gravă criză economică”, a explicat Victor Ponta într-un interviu pentru „Adevărul”.

De asemenea, a menționat în privința consilierilor că va fi înconjurat de oameni cu care a mai lucrat. „În ceea ce privește echipa de consilieri, cei care nu vor fi în Guvern, spre deosebire de ceilalți contracandidați, am o experiență de prim-ministru, de ministru și oameni cu care am lucrat și am avut rezultate bune, și în zona de politică externă, și în zona economică. Vor fi alături de mine. Pot să vă spun doi oameni cu care în zona economică și de finanțe am lucrat foarte bine: cu Eugen Teodorovici, cu Marius Nica, cu Ioana Petrescu”.

„În zona de politică externă am lucrat foarte bine cu Titus Corlățean. Îl urmăresc și am avut ocazia în această perioadă să văd opiniile exprimate de Dan Dungaciu. Sunt oameni cu care sunt compatibil, dar eu nu voi fi omul consilierilor, eu voi fi președinte”, a mai completat Victor Ponta.

Vreau să fiu un președinte „cripto-frienly„ și „bitcoin-friendly”

„Îmi voi face echipa din oameni pe care îi cunoașteți și cu care am lucrat în trecut. Vreau să fiu un președinte „cripto-frienly„ și „bitcoin-friendly” și voi avea un înalt reprezentant pentru tehnologie, pentru blockchange, pentru criptomonede, care va veni din zona privată. În schimb, oameni cu care am colaborat și cu care am avut rezultate bune”, a mai spus Victor Ponta.

Întrebat care ar fi numele acestui înalt reprezentant pentru tehnologie, Ponta a menționat că este vorba despre cel care îl sfătuiește pentru tot ceea ce propune pe tehnologie.

În ceea ce privește securitatea, Victor Ponta a mai menționat că s-ar consulta „cu partenerii noștri internaționali și cu oameni din România care au o experiență atlantică și europeană solidă”.

„Președintele țării va decide. Consilierii își spun părerea. Eu voi decide și am niște idei foarte clare legate de rolul României în NATO și UE. Este o realizare extraordinară pentru România și trebuie să rămână în NATO și UE. Oricine propune orice altceva, nu sunt de acord”, a mai punctat fostul premier, subliniind că „România poate și trebuie să iasă din amorțeala asta din ultimii ani sau din dezinteresul, lenea lui Iohannis, și să fie activă pe plan european și în cadrul NATO”.

Victor Ponta s-a remarcat la momenul ascensiunii sale ca fiind cel mai tânăr șef al PSD și cel mai tânăr premier de până atunci, Nu au trecut neobservate nici disputele cu președintele Traian Băsescu, fiind unul dintre artizanii suspendării fostului șef de stat.