Un anunț făcut marți pe TikTok de unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu a inflamat spiritele. Susținătorul și-a anunțat candidatura la Alegerile Prezidențiale 2025, declarând că face asta ca un „plan B”. „Suveraniștii” îi reproșează că este „trădător soroșist”.

Călin Donca, unul dintre susținătorii importanți ai candidatului independent Călin Georgescu, este un personaj menționat și în documentele desecretizate publicate după ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor. Acesta a creat de curând o platformă electorală pe care susținătorii lui Călin Georgescu să se înscrie, site pe care se regăsesc și formulare pentru strângerea de semnături pentru Georgescu. Un anunț pe care Călin Donca l-a făcut însă marți, 25 februarie 2025, pe contul său de Facebook, i-a făcut însă pe mulți „suveraniști” să-l numească trădător.

„Pe 4 mai votez Călin Georgescu, atât eu, cât și soția mea, cât și familia, cât și apropiații, cât și tot epace-le (n. red. - platforma creată pentru strângerea de semnături), pentru că de aceea ne-am pornit la drum în decembrie 2024 și am susținut necontenit Călin Georgescu, prin oamenii pe care i-am dus la CCR, prin susținerea mea de pe online, prin contul de TikTok care mi-a fost închis și este primul pe listele SRI, prin tot ceea ce facem și semnăturile pe care deja le-am dus și cele care urmează. Candidez la funcția de președinte ca și candidat de rezervă (s.n.), deoarece vreau să-i conving pe cei care ar vrea să suspende candidatura domnului Călin Georgescu că dacă o vor face vom fi mai mulți care stăm la rând și nu vor putea să ne anuleze pe toți. Vreau să-i conving pe cei care au anulat turul doi că de data asta nu o să le mai meargă, că ne-am prins cum funcționează treaba și o vom face fără ajutor extern, pentru că orice ajutor extern pe care-l primim întotdeauna o să ni se ceară înapoi. Așadar, suntem puternici, cei care înțelegem de ce” - a spus Donca în video-ul postat pe TikTok.

Multe din cele peste 800 de comentarii nu i-au fost însă favorabile lui Donca, susținătorii lui Călin Georgescu avertizându-l că „nu există candidat de rezervă” sau că o ia încet-încet pe urmele lui George Becali.

„Doar atât, nu este bine ce faci. Doar CG preşedinte într-un fel sau altul !!! Nu există candidat de rezervă!!!”, „Dacă ieși președinte, ce faci? Îi lași locul domnului Georgescu? Nu cred! Începi să derapezi”, „O iei încet încet pe urmele lui Becali, rușine Donca!”, „Nu ai voie să îți dai tu cu părerea la candidatura de rezervă a lui Călin Georgescu. Ai grijă ce vorbești!”, „fii atent ce îți spun... epace ai voturile pentru Georgescu.... nu candidatura ta...”, „Turul 2 înapoi...fără tine candidatule de rezervă...Călin Georgescu președinte...doar atât” sunt doar câteva dintre comentarii.

Alți urmăritori i-au dat de înțeles că îi susțin planul. „Eu sunt sigură că nu-l vor lăsa să candideze pe CG și dacă-l vor lăsa se pregătesc să fraudeze grav alegerile. Nu cred că ar strica să avem și planuri de rezervă” este unul dintre comentarii.

„Toata lumea știe că nu va candida și mulți se folosesc de popularitatea lui CG, dar nu ești o opțiune rea”, i-a lăsat cineva un alt comentariu.

„Ați mers pe fenta că eu sunt omul sistemului”

Călin Donca a revenit și miercuri, după ce știrea că Georgescu a fost condus la audieri a început să ruleze pe toate televiziunile și în mediul online.

„Așa cum am spus zilele trecute, și la televiziuni, (...) am spus că se pregătesc acțiuni ample de a nu fi lăsat să candideze. Am spus public, am spus că avem nevoie de plan B, am spus că este nevoie să fim pregătiți, să fim uniți. Unii au dat cu pietre în mine, unii au înțeles. Din păcate, dacă noi nu suntem uniți cu toate forțele, dezbinați suntem ușor de cucerit. Sunt foarte mulți dezbinatori. Pe unii îi cunosc, pe unii nu-i cunosc. Sunt infiltrați ca susținători ca susținători ai domnului Călin Georgescu. Eu am făcut ce a ținut de mine, am făcut ce am considerat că trebuie să fac. Unii m-ați înțeles, am primit mesaje frumoase, vă mulțumesc pentru ele, alții n-ați înțeles și ați mers pe fentă, ați mers pe fenta că eu sunt omul sistemului, care eu am fost arestat de sistem și alții care stau afară nu le face nimeni nimic de ani de zile. Nu pot să spun anumite lucruri în acest moment, o să le spun pe parcurs, pentru că acțiunea mea nu a fost degeaba, iar ceea ce am făcut n-a venit ieri degeaba. (...) Cine înțelege înțelege, iar pe parcurs cred că veți înțelege tot mai mulți. Uniți încă mai putem învinge” a spus Donca miercuri, într-un alt video pe TikTok.

„Era de așteptat. Ai avut dreptate cu planul B” - i-au scris urmăritorii. „Acum trebuie să fie lumea acolo și dacă este se întâmplă ceva cu domnul Călin trebuie să înceapă adevarata revoluție”, este un alt comentariu.

Pe profilurile altor susținători inițiativa anunțată de Călin Donca a fost în schimb aspru criticată. Adrian Niculescu, un alt influencer din lista SRI, a făcut la rândul lui o postare în care dezaprobă anunțul lui Donca privind candidatura.

„Călin Donca a greșit-o! De ce? Pentru că nu a fost transparent și pentru că a înșelat încrederea multor români, mai ales a românilor care l-au votat și care îl susțin pe necondiționat pe domnu Călin Georgescu și a înșelat încrederea românilor care au semnat și au intrat în partidul Epace. (...) A trădat pentru că a avut un alt interes” a acuzat Niculescu. „Donca, trădător sorosist! Restul, vorbe goale” - au apărut rapid și comentariile. Alții l-au numit, tot în comentariile la postarea lui Adrian Niculescu, „Iuda” pe Călin Donca și și-au pus chiar problema cum își pot anula semnătura dată pe platforma inițiată de Donca.

Călin Donca este unul dintre susținătorii asumați ai lui Călin Georgescu. Cunoscut pentru activitatea sa online și promovarea succesului în afaceri, Donca a fost reținut de procurorii DIICOT Brașov în septembrie 2024, împreună cu alte trei persoane. Gruparea din care făcea parte este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat și de comiterea de evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi folosit documente contabile fictive pentru a induce în eroare autoritățile și ar fi păcălit investitori prin promisiuni exagerate.