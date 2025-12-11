Guvernul extinde lista companiilor care intră în reformă: patru noi societăți analizate de comitetul condus de vicepremierul Oana Gheorghiu

Guvernul a decis includerea a încă patru companii în procesul de reformă și în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Noile companii sunt Minvest, Romaero, Remin și Avioane Craiova, toate din portofoliul Ministerului Economiei.

În ședința de guvern de joi, Executivul a adoptat un memorandum privind actualizarea listei întreprinderilor publice centrale care vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9, aprobată inițial pe 5 decembrie 2025.

„Prin acest memorandum, alte 4 întreprinderi publice centrale vor fi supuse analizei Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9. Acestea vor completa lista cu primele 17 întreprinderi publice, care a fost aprobată în ședința Guvernului din data de 5 decembrie 2025, ca urmare a unei noi reuniuni a Comitetului. Astfel, sunt incluse în listă următoarele întreprinderi publice centrale din portofoliul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: C.N.C.A.F. MINVEST S.A.; ROMAERO S.A.; C.N.M.P.N. REMIN S.A.; AVIOANE CRAIOVA S.A”, se arată în comunicatul Guvernului, citat de News.ro.

Scopul includerii companiilor

Executivul precizează că includerea acestor firme este necesară pentru asigurarea unui cadru unitar de monitorizare și coordonare a implementării principiilor guvernanței corporative, în vederea respectării obligațiilor asumate prin PNRR.

La începutul lunii decembrie, Guvernul decisese primele 17 companii care intră în procesul de reformă, printre care TAROM, Metrorex și diverse companii CFR, propuse de ministerele de resort. Potrivit premierului, aceste firme vor avea bugetele aprobate imediat după aprobarea bugetului național.