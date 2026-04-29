search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dinu Iancu-Sălăjanu revine la șefia Consiliului Județean Sălaj. Instanța i-a dat dreptul să-și exercite funcția, deși rămâne sub control judiciar

0
0
Publicat:

Dinu Iancu-Sălăjanu revine în funcția de președinte al Consiliul Județean Sălaj, în urma unei decizii definitive pronunțate miercuri, 29 aprilie, de Tribunalul Sălaj. Este prima victorie în instanță pentru liderul județean, aflat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu.

Dinu Iancu-Sălăjanu revine la șefia Consiliului Județean Sălaj. FOTO: Arhivă
Dinu Iancu-Sălăjanu revine la șefia Consiliului Județean Sălaj. FOTO: Arhivă

Magistrații au admis parțial contestația formulată de acesta împotriva măsurilor dispuse de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, eliminând interdicția de a-și exercita funcția. Astfel, deși rămâne sub control judiciar, Dinu Iancu-Sălăjanu se poate întoarce la conducerea instituției, scrie presa din Sălaj.

„Admite plângerea formulată de inculpatul I-S D, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu împotriva ordonanţei procurorului al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat, pe care o desființează în parte, cu privire la obligațiile impuse inculpatului pe durata măsurii controlului judiciar. Înlătură din conținutul controlului judiciar obligația impusă inculpatului Iancu-Sălăjanu Dinu la paragraful 2 lit. e din dispozitivul ordonanței – „Să nu exercite funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj”. Menține celelalte dispoziții ale ordonanței procurorului atacate. Constată că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi data de 29 aprilie 2026, la sediul instanței”, se arată în minuta instanței consultată de publicația salajulliber.ro.

Decizia instanței îi permite lui Dinu Iancu-Sălăjanu să revină la muncă în cadrul Consiliului Județean Sălaj, după ce, începând cu 22 aprilie, nu și-a mai putut exercita atribuțiile în urma măsurilor impuse de DNA. În această perioadă, atribuțiile sale au fost preluate de vicepreședintele instituției, Adrian Crișan.

Dinu Iancu-Sălăjanu este acuzat de abuz în serviciu, iar ancheta a inclus percheziții desfășurate timp de peste 12 ore atât la domiciliul acestuia, cât și la sediul instituției. Procurorii au sigilat patru birouri, inclusiv pe cel al președintelui, dar și pe cele ale unor funcționari din cadrul direcțiilor de investiții, achiziții publice și patrimoniu, de unde au fost ridicate mai multe documente relevante pentru dosar.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
