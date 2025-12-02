George Simion a fost prezent luni, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale. Îmbrăcat într-un cojoc tradițional, liderul AUR a participat în orașul Marii Uniri la un miting, alături de câteva sute de membri și simpatizanți ai partidului, care au fluturat steaguri tricolore și au scandat pentru „suveranitate” națională. Este o imagine pe care AUR o pune în scenă cu regularitate, în încercarea de a capitaliza politic curentul patriotic ignorat de partidele politice mainstream.

Cu alte cuvinte, „cine nu-i cu noi este împotriva României”, un refren des utilizat în ultimii ani. Faptul că George Simion și ceilalți lideri AUR își autoproclamă regulat patriotismul nu îi face însă cu nimic mai iubitori de țară, remarcă profesorul Adrian Papahagi, care subliniază, într-o analiză pentru „Adevărul”, că patriotismul adevărat se măsoară prin faptele unui om.

„În primul rând, patriotismul onest este, după părerea mea, unul al gesturilor, al oamenilor care fac bine în jurul lor, fără să țipe toată ziua că ei sunt patrioți și fără să își tipărească pe T-shirt-uri, cum face Simion, cuvântul «patriot», ca să înțelegem și noi că el e patriot. Dacă nu îl avea pe T-shirt, nu ne prindeam. Deci patriotismul nu se clamează, la fel cum nu se clamează onestitatea. Nu mergi toată ziua pe stradă și zici «eu sunt cinstit, eu sunt cinstit, eu sunt cinstit.» Nu se clamează, habar n-am, virilitatea. Nu te duci toată ziua și zici «eu sunt bărbat adevărat», sau nu se clamează alte lucruri, da? Deci când începi să țipi toată ziua că ești patriot, deja ceva e suspect. Asta e primul semn de alertă, aș spune eu, pe care oamenii ar trebui să îl ia în seamă”, arată Adrian Papahagi.

„Ce a făcut Simion pentru România?”

Dincolo de discurs, profesorul pune sub semnul întrebării biografia profesională a liderilor AUR. El subliniază contrastul dintre un patriot care contribuie la binele comun prin muncă și un politician care a făcut din agitație singura sa ocupație.

„În al doilea rând, un patriot adevărat este un om care, cum spuneam, a făcut ceva bine pentru țară. Aș vrea să știu ce a făcut Simion bine pentru țară. A creat o întreprindere? A crescut o familie? Nu, și-a făcut una electoral, acum, în ultima clipă. A avut un job extraordinar prin care a creat valoare? Habar n-am. A construit case pentru oameni, a vindecat bolnavi, a învățat tineri, a crescut o firmă, a îndrumat… A făcut o cercetare importantă? Cu ce s-a ocupat? El a vândut într-un magazin? A ajutat oamenii într-un fel? A curățat o stradă? Ce a făcut Simion pentru România? Nimic, doar agitație. Din primele momente ale carierei lui publice: agitație, agitație, agitație. Ce a făcut Neamțu pentru România? A avut o meserie serioasă? Ce au făcut toți acești oameni pentru România?”, se întreabă retoric Adrian Papahagi.

Paradoxul alinierii cu Rusia

Unul dintre cele mai grave reproșuri aduse de Adrian Papahagi vizează incoerența geopolitică a celor care se autointitulează „marii patrioți”. Profesorul remarcă faptul că, deși se declară apărători ai națiunii, aceștia se aliniază sistematic cu interesele Rusiei, stat pe care profesorul îl identifică drept singurul inamic real și istoric al României.

„Al treilea lucru este să vezi, evident, ce idei promovează în spațiul public. România are un singur dușman clar. Și, de altfel, nu doar România, toată Europa și în special Europa de Est. Acest dușman clar este agresorul din Ucraina: Rusia. Este țara care ne-a ocupat și pe noi în 1945, care ne-a obligat să suportăm un regim comunist sinistru, criminal, ilegitim, hoțesc, totalitar, stupid, care ne-a sărăcit între 1945 și 1989. Este țara care a rupt Moldova, plus Bucovina, plus Bugeacul din corpul României. Este țara care, împreună cu Germania hitleristă, a împărțit România în dictatul de la Viena. Este o țară care nu-și ascunde nici acum ura față de Europa, față de România. E țara care își trimite aici dronele, să încalce spațiul aviatic, spațiul aerian românesc. Deci țara aceasta este Rusia.

Ori marii patrioți ai României sunt, în fiecare dosar politic, pe fiecare temă, integral aliați, aliniați cu Rusia, da? În ponegrirea Ucrainei, în înjurarea Occidentului, în calomnierea Uniunii Europene, care, până una-alta, nu ne-a bombardat cu drone, cum face Rusia în Ucraina, ci ne-a «bombardat» doar cu miliarde de euro cu care ne-am reparat școli, spitale, biserici și am construit niște străzi și am mai capitalizat un pic țara asta devalizată de comuniști”, arată profesorul universitar.

Ipocrizia discursului religios

Profesorul atacă și modul în care AUR folosește simbolistica religioasă, considerând că este imposibil să iubești Biserica în timp ce promovezi o retorică similară cu cea a regimului care a persecutat credința.

„Apoi, patriotismul adevărat înseamnă să respecți valorile acestei nații. Ei clamează, de pildă, că iubesc Biserica, credința. Păi cum să iubești Biserica și credința când tu faci un discurs în care îl auzi pe Ceaușescu, cel mai mare demolator de biserici, liderul unui regim ateu, care a omorât o groază de preoți de toate confesiunile - și nu doar preoți, firește, ci și credincioși - în închisorile comuniste? Cum poți să îți justifici patriotismul, iubirea de țară, iubirea de limbă, iubirea de credință lăudând principalii dușmani interiori și exteriori ai României, adică: comunismul, toate totalitarismele, legionarismul și, pe de altă parte, Rusia. Deci cam asta este marele patriotism al AUR-ului. Nu există mișcare mai antinațională și mai antipatriotică decât AUR, după părerea mea”, subliniază Adrian Papahagi.

Responsabilitatea partidelor tradiționale

Papahagi admite însă că ascensiunea extremismului pe culoarul patriotic are la bază o eroare strategică a partidelor mainstream, în special a PNL, care a abandonat discursul național legitim, lăsând un vid periculos.

„Da, fără îndoială. Și lucrul acesta eu l-am spus de foarte multă vreme, de când m-am implicat în viața publică din România - deci de vreo cincisprezece ani. Partidul Național Liberal a uitat că are în titulatură și acel «N» de la «național». A încercat să fie un partid stat, ca PSD-ul, să se ocupe exclusiv cu administrație și cu redistribuit resursa publică, în loc să aibă și un discurs patriotic, național, care e necesar în orice națiune. Au neglijat valorile conservatoare, au neglijat valorile patriotice. Discursul ăsta, sigur, a fost puternic discreditat de comuniști și atunci toată lumea s-a ferit să mai facă un discurs patriotic și național, dar el era important de făcut. Cu decență, cu moderație, în spirit european, fără îndoială. Fiindcă să știți că și englezii sunt patrioți, și francezii își iubesc țara, și nemții sunt patrioți și se bucură când aud pe cineva vorbind germană. E firesc să fim cu toții patrioți, să ne placă țara noastră, sau cel puțin s-o iubim, să încercăm să o facem mai bună, mai frumoasă, mai curată, să ne vorbim cu grijă și cu plăcere limba și așa mai departe.

Deci da, a fost neglijată și, din păcate, pe acest bulevard lăsat liber a apărut o mișcare, după părerea mea, creată de niște laboratoare securiste. Un fel de revanșă a PSD-ului lui Adrian Năstase și a tuturor rataților și pușcăriașilor. O mișcare absolut antinațională, dispusă oricând să trădeze România, să facă jocurile Rusiei, Chinei, oricui, doar ca o gașcă de oameni care au fost scoși din politică datorită corupției lor să aibă din nou controlul asupra țării., menționează profesorul universitar.

Patriotismul nu a fost confiscat

În încheiere, Adrian Papahagi oferă o perspectivă optimistă. El crede că AUR doar încearcă să acapareze tema, dar eșuează în fața majorității românilor care refuză extremismul.

„Nu l-a confiscat, încearcă să îl acapareze. El nu poate fi confiscat, fiindcă nu există unii care să fie mai români decât ceilalți. Ei, când spun că poporul român l-a ales pe Georgescu, uită că pe Georgescu nu l-au ales decât douăzeci la sută din cei cincizeci la sută care s-au prezentat la un scrutin. Deci zece la sută dintre români, deci vreo două milioane. Suntem douăzeci și ceva de milioane în țară, și peste hotare chiar mai mulți. Deci, în niciun caz această minoritate agresivă, cu vârf de lance un partid isteric, extremist, totalitar, rusofil, putinist, nu reprezintă poporul român. Ca dovadă că poporul român, la scrutinele care au urmat, a dezavuat această mișcare. Sigur, a fost o competiție reală, dură, dar îmi pare rău că nu au câștigat ei - ca dovadă că poporul român, majoritatea sa exprimată democratic la urne, nu îi dorește. Că ei au agitații, e altă discuție.

Deci nu, nu au confiscat. Și ceea ce trebuie să facem este, din punctul meu de vedere direcțional, să facem pedagogia valorilor, să explicăm diferențele, iar ca orice român să spunem: «Ne pare rău, nu este doar țara voastră, este și țara noastră. Suntem destui aici care vrem civilizație, Europa, democrație cu Occidentul, nu cu Rusia» și așa mai departe.”, a conchis Adrian Papahagi.

Adrian Papahagi este un intelectual conservator, profesor universitar și eseist, cunoscut pentru pozițiile sale ferme în apărarea valorilor tradiției, ale culturii clasice și ale identității europene. Activ în spațiul public și în mediul editorial, el este una dintre cele mai ifluente voci conservatoare din România.