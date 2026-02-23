Senatul dezbate și votează luni moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu

Luni, Senatul dezbate și votează moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu. Moțiunea simplă a fost inițiată de grupul Pace Întâi România și critică poziția Oanei Țoiu față de acordul Mercosur. Dezbaterea începe la ora 16:00.

PACE – Întâi România a depus săptămâna trecută o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, ministra Afacerilor Externe. Moțiunea este susținută de grupul parlamentar al AUR și vizează modul în care ministra Oana Țoiu a reprezentat România în procesul decizional european privind Acordul UE-MERCOSUR, scrie Mediafax.

Moțiunea simplă este intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune „da” altora și „nu” propriilor cetățeni”.

Potrivit iniţiatorilor, susţinerea acordului MERCOSUR „nu a fost o eroare tehnică şi nu a fost o scăpare procedurală, ci o opţiune politică asumată, cu efecte economice profunde şi negative pentru România”.

În document se mai precizează că „fermierii români sunt expuși unei concurențe neloiale din partea unor produse provenite din state care nu respectă aceleași standarde de mediu, siguranță alimentară și costuri de producție impuse agricultorilor români”. Inițiatorii acestui demers mai critică faptul că „această decizie a fost luată fără consultare interministerială reală” și că „ministrul Agriculturii a declarat public ca nu a fost consultat în stabilirea poziției României”.

Moțiunea simplă va fi dezbătută și supusă la vot în plenul Senatului, începând cu ora 16:00.