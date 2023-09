O nouă demisie din USR. Un senator și-a dat demisia din partid: Sunt nevoit să fac acest pas

Senatorul USR Andrei Postică și-a anunțat, în plenul Senatului, demisia din partid. Parlamentarul a precizat că a fost nevoit să facă acest pas după 7 ani și va activa ca senator neafiliat.

„Demisionez din USR, după şapte ani în care am investit timp, suflet. Sunt nevoit să fac acest pas. Sunt nevoit să le mulţumesc colegilor pentru sprijinul oferit. Îi apreciez, le urez succes şi ştiu că România are de câştigat dacă avem succes cu toţii. Voi activa ca senator neafiliat", a precizat Andrei Postică, potrivit Adevărul.

De la începutul sesiunii parlamentare de iarnă alți doi membrii ai USR și-au dat demisia din partid.

Senatorul Claudiu Mureșan, ales parlamentar pe listele USR din 2020, s-a înscris în organizația PSD Sibiu. Parlamentarul a anunțat că s-a afiliat și grupului social democrat din Senat.

„Acum câteva luni am anunţat plecarea din USR. Astăzi vreau să anunţ drumul politic pe care doresc să-l urmez în continuare. Decizia pe care am luat-o este una bine cântărită şi este garanţia că voi putea duce mai departe proiectele pe care le am. Am decis să mă alătur grupului parlamentar al PSD”, a transmis Claudiu Mureşan de la tribuna Senatului, potrivit Agerpres.

O altă demisie din USR este cea a deputatei Cosette Chiricău. Deputata a anunțat, de la tribuna Camerei Deputaților, la începutul lunii septembrie, că va continua ca deputat neafiliat.

„Stimați colegi, vă anunț că astăzi mi-am dat demisia din USR și voi activa ca deputat neafiliat”, a anunțat Cosette Chichirău de la tribuna Parlamentului.

Deputata și-a anunțat demisia din USR și pe pagina de Facebook. Cosette Chichirău susține că „mișcarea reformistă a generației noastre trebuie continuată și revigorată, iar la USR motorul e cam gripat și nu mai trage”.

„Când faci aceleași lucruri cu aceleași metode și aceiași oameni ani de zile și nu obții rezultate, e cazul să încerci altceva. N-am vrut să renunț la USR prea devreme, dar s-au acumulat destule dovezi că acum nu mai este prea devreme. Poate chiar puțin cam târziu. Avem nevoie sa regăsim vigoarea și dinamismul anilor trecuți. Avem nevoie de un partid suplu, cu structuri minime în teritoriu, cu candidați aleși pe sprânceană, ca în 2016, cu un proiect simplu și clar de reforme anti-corupție și pro-dezvoltare”, susține aceasta pe Facebook.