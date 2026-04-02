Exclusiv „Nu pot fi intimidat”. Ministrul Agriculturii acuză presiuni din retail pentru a bloca producătorii români la raft

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, transmite un avertisment dur marilor lanțuri de magazine și cere o relație echilibrată cu producătorii locali. Oficialul anunță că statul va monitoriza atent prezența produselor românești la raft și nu va tolera practici care dezavantajează producătorii autohtoni.

La finalul interviului, ministrul a subliniat că relația dintre retaileri și producătorii români trebuie să se bazeze pe colaborare, nu pe impuneri.

Barbu a atras atenția că dialogul cu marile lanțuri comerciale va fi purtat „strict în interesul producătorului național”, punctând clar direcția în care statul vrea să meargă: „Vrem parteneriat, nu dictat”.

Ministrul a anunțat că autoritățile vor urmări mai atent prezența produselor locale în magazine și vor interveni dacă acestea sunt înlocuite de importuri. Barbu explică faptul că mandatul său este centrat pe prezența produselor românești la raft.

El a explicat că există pârghii legislative prin care statul poate reacționa în astfel de situații și a avertizat că orice tentativă de marginalizare a producătorilor români va fi sancționată.

Acuzații de campanii plătite împotriva sa

Ministrul susține că în spatele criticilor din spațiul public s-ar afla acțiuni finanțate de retaileri. „Magazinele de retail au fost plătite”, a declarat acesta, sugerând că există interese care încearcă să influențeze percepția publică.

Mai mult, Barbu afirmă că aceste presiuni nu îl vor face să renunțe: „Sunt un demnitar al statului român, am depus un jurământ și datoria mea este față de români. Vă spun clar: nu pot fi intimidat! Au fost presiuni, au fost discuții, dar nu voi face niciun pas înapoi. Nu voi renunța niciodată până când producătorii români nu vor avea locul pe care îl merită la raftul din România.”

El a adăugat că fenomenul este vizibil inclusiv în mediul online: „Se vede și în mediul online o campanie agresivă la adresa mea”.

Statul va monitoriza atent piața

În același context, ministrul a anunțat că autoritățile vor urmări mai strict prezența produselor românești în magazine.

Potrivit acestuia, orice tentativă de a înlocui produsele locale cu importuri va fi sancționată prin instrumente legislative.

Deși nu a depus plângeri oficiale, acesta a declarat că are încredere în instituțiile statului: „Sunt convins, am încredere în autoritatea statului că are toate pârghiile necesare să-și dea seama de anumite campanii plătite”.

Apel la echilibru în piață

Ministrul Agriculturii a subliniat că obiectivul principal este protejarea producătorului român și menținerea unui echilibru corect în piață.

În opinia sa, fără o colaborare reală între retaileri, procesatori și fermieri, întregul lanț alimentar poate avea de suferit.

Mesajul transmis este clar: statul nu va rămâne pasiv, iar relația cu marile magazine trebuie să se bazeze pe reguli corecte și transparență.

Întregul interviu: