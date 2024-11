Clubul de tenis al fiului lui Călin Georgescu, finanțat de firme de stat. Precizările Primăriei Capitalei

Cosmin Georgescu, fiul candidatului la prezidențiale, deține un club de tenis în Herăstrău, sponsorizat din bani publici de companiile de stat Salrom, Nuclearelectrica, Transelectrica și CEC Bank.

Cosmin a fost trimis de tatăl său, Călin Georgescu, la o academie de tenis din Germania unde a fost antrenat de tenismenul celebru Niki Pilic. Taxa de școlarizare era de 5.000 de mărci germane lunar, așa cum a declarat jucătorul de tenis Novak Djokovic, cu care Georgescu junior a fost coleg de cameră, potrivit Context.ro.

Banii pentru finanțarea fiului său i-a obținut din funcțiile pe care le-a ocupat în diferite organizații ale statului. Până în 2008,Călin Georgescu susține că a coordonat Agenda Locală 21, un program finanțat cu fonduri externe pentru proiecte de dezvoltare locală, iar între 2001-2011 a fost și director executiv la Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD), un ONG acreditat de MAE, care avea exclusivitate la implementarea planurilor de dezvoltare locală.

Un articol din 2003, citat recent de Snoop, acuza că CNDD, sub conducerea lui Georgescu, extrăgea fonduri din cele 36 de milioane de dolari veniți de la guvernele occidentale.

Din 2006, Georgescu a devenit directorul executiv al Institutului de Proiecte pentru inovație și Dezvoltare. O entitate cu nume identic, unde Georgescu a fost asociat cu Dominic Meghea, o rudă a lui Mircea Geoană, a falimentat și a lăsat în urmă datorii la stat de peste 70.000 de lei, conform datelor publice.

La nici 18 ani, Cosmin Georgescu se mută la o academie din Austria, a cărui antrenor s-a ocupat și de celebrul Boris Becker.

Acum antrenează la clubul Tennis Club by the Lake, preluat împreună cu un alt fost sportiv. Are la dispoziție trei terenuri de zgură în Herăstrău și vestiarele aferente, o zonă scumpă a Capitalei.

Conform Agenției Naționale pentru Cadastru și Publicitate, proprietarul terenului este chiar Primăria Capitalei, care deși a încercat să lămurească situația, nu au dat de urma documentelor.

Clubul este sponsorizat din bani publici de companii de stat, însă doar la două dintre ele se arată în mai multe rapoarte publicate sumele plătite: Salrom – 15.000 de lei și Transelectrica – 30.000 de lei, mai adaugă sursa citată.

Transelectrica, a donat pentru completarea bugetului necesar proiectului „Startsport: Ghidaţi spre performanţă”.

Asociația Clubul Sportiv Tennis by the Lake a fost înființată în 2019 și a declarat venituri de 370.000 de lei anul trecut. În același an, antrenorul a fondat și o firmă, SHIKTENNISCLUB SRL, cu un obiect de activitate similar: învățământ în domeniul sportiv și recreațional. Are un singur angajat și a declarat o cifră de afaceri de 290.000 de lei pentru 2023.

De asemenea, Clubul Sportiv Tennis by the Lake organizează și competiții, unul din acestea având loc zilele următoare, pentru copiii sub 12 ani. Taxa de participare este de 150 de lei. Cursurile costă între 100-170 de lei, iar terenurile se închiriază pentru sume cuprinse între 50 și 100 de lei pe oră.