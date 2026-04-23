Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Nicuşor Dan spune că nu a primit oficial demisiile miniștrilor PSD: „Se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”

Președintele Nicușor Dan a declarat din Cipru, unde participă la reuniunii informală a Consiliului European, că nu a primit încă în mod oficial demisiile miniștrilor PSD, deși este la curent cu evoluțiile politice de la București. Șeful statului a precizat că așteaptă documentele pentru a lua o decizie.

Instituţiile funcţionează, spune președintele FOTO Facebook Nicusor Dan
„Nu, în mod oficial nu. Bineînţeles că ştiu ce s-a întâmplat azi, le aşteptăm şi decidem”, a afirmat președintele, potrivit News.ro

Chestionat în legătură cu o eventuală moțiune de cenzură, Nicușor Dan a refuzat să comenteze, invocând rolul său constituțional:

„Eu sunt mediator, nu vreau să mă pronunţ pe acţiunile fiecăruia dintre partide”.

„Tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin”

Referitor la declarația PNL că nu va mai participa la un guvern alături de PSD, președintele a evitat din nou să intre în scenarii politice, dar a remarcat o schimbare de ton

„Cel puţin, ce am perceput eu, tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin”, a spus șeful statului.

Șeful statului a evitat să evalueze activitatea premierului Ilie Bolojan, argumentând că orice poziționare ar afecta rolul său de mediator.

„România îşi va continua drumul la care s-a angajat”  

Nicușor Dan a precizat că mesajul pe care îl va transmite liderilor europeni este același pe care l-a comunicat și publicului din România: menținerea direcției europene, importanța proiectelor SAFE, OCDE și PNRR și existența unui consens între cele patru partide pro-occidentale.

„Instituţiile funcţionează şi, într-o formă sau alta, România îşi va continua drumul la care s-a angajat”, a subliniat președintele.

Președintele a mai anunțat că „se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”, cu participarea sa, urmând să ofere detalii ulterior.

