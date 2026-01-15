Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin SAFE. Când ar putea veni primele tranșe din împrumutul de 16,68 miliarde euro

Comisia Europeană a aprobat aplicația României pentru finanțare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), ceea ce permite țării să acceseze 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul programului.

Această decizie, oficializată pe 15 ianuarie 2026, survine în contextul implementării mecanismului SAFE, un instrument financiar temporar al Uniunii Europene creat pentru a sprijini investițiile în capabilități de apărare și securitate, potrivit unui comunicat oficial al guvernului.

În următoarea săptămână, proiectele incluse în aplicația României vor fi comunicate public, oferindu-se detalii despre modul în care va fi utilizată finanțarea în consolidarea infrastructurii și echipamentelor militare, precum și în alte inițiative de securitate.

România a depus aplicația în paralel cu alte state membre, printre care Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru și Portugalia, toate aprobate concomitent de Comisia Europeană joi, 15 ianuarie. În cadrul procesului, a fost evidențiată colaborarea între echipa dedicată SAFE și Cancelaria Prim-Ministrului, care a asigurat organizarea procedurilor și buna gestionare a documentației necesare, se precizează în documentul citat.

Când ar putea veni primii bani

După aprobarea Comisiei Europene, Consiliul Uniunii Europene urmează să adopte deciziile de punere în aplicare, iar Comisia va finaliza acordurile de împrumut.

Primele tranșe din suma alocată sunt estimate să fie virate începând cu martie 2026, ceea ce oferă României resursele necesare pentru demararea proiectelor planificate.

Potrivit aceleiași surse, România trebuie să valorifice această oportunitate până în 2030, prin finalizarea proiectelor și achizițiilor incluse în program, consolidând astfel capacitatea de răspuns și securitatea națională.