Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
Menținerea TVA a fost o condiție pusă de Nicușor Dan la formarea guvernului: „Nu puteam face scandal”

Președintele României a declarat că a impus explicit Guvernului menținerea cotei TVA la 19%, însă a ales să nu declanșeze o criză politică după ce Executivul a decis majorarea acesteia la 21%. Șeful statului a făcut aceste precizări în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, fiind întrebat despre angajamentul asumat în campania electorală privind menținerea TVA și dacă se consideră trădat de premierul Ilie Bolojan.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Președintele a susținut că, în opinia sa, deficitul bugetar putea fi redus fără majorarea TVA, avertizând asupra impactului direct asupra populației.

„Eu cred că pe chestiunile mari există bună credință de la fiecare din partidele și implicit de la liderii partidelor care sunt implicați în această coaliție. Când am făcut promisiunea și când am numit primul-ministru, vă aduceți aminte că a fost cam o lună între preluarea mandatului și numirea guvernului, în acea lună am discutat cu foarte multă lume din structurile statului, de la Ministerul Finanțelor, din diferite locuri unde se cheltuiau banii, de la ministerul fondurilor, și am venit cu o schemă, o structură de buget național cu niște măsuri care, în opinia mea, puteau reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul, pentru că creșterea TVA însemna creșterea de prețuri și scăderea cu cam 10% a puterii de cumpărare a românilor, ceea ce este foarte important”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că menținerea TVA a fost o condiție clară impusă la momentul formării Guvernului, chiar dacă această decizie nu intră direct în atribuțiile sale constituționale. Cu toate acestea, Executivul a revenit ulterior asupra angajamentului.

„Asta a fost condiția pentru că am fost întrebat atunci cum pot impune acest lucru, deși nu este o atribuție executivă, și am spus impunând guvernului, și asta am făcut la formarea guvernului, condiția mea a fost să nu crească TVA-ul. O săptămână sau zece zile mai târziu, guvernul a spus că nu se poate altfel. În condițiile în care era România atunci, nu puteam să fac un scandal din asta. Pe scurt, asta a fost. Eu cred că fiecare dintre partide și liderii partidelor lucrează cu bună credință, iar oamenii ne vor evalua pe toți”, a mai declarat președintele României.

Declarațiile vin în contextul criticilor legate de majorarea TVA și de impactul acestei măsuri asupra nivelului de trai, președintele subliniind că a ales stabilitatea politică în detrimentul unui conflict deschis cu Guvernul.

Politică

