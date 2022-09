Nicușor Dan, părăsit de foștii aliați. Cine e partidul de buzunar care-l mai susține

Nicușor Dan are parte din ce în ce mai puțină susținere politică, iar pentru un nou mandat pare să nu se mai bazeze pe partidele care în 2020 l-au ajutat să câștige.

Nicușor Dan ar vrea un nou mandat în fruntea Capitalei, avertizând că există riscul revenirii lui Firea la conducerea Primăriei Generale, dacă nu este susținut de forțele de dreapta. Însă partidele care în 2020 se aliau cu el, acum nu mai vor să audă de susținerea sa.

Întrebat despre relația cu Nicușor Dan și posibila susținere pentru un nou mandat, Cătălin Drulă a precizat că formațiunea sa se mai gândește.„Deocamdată suntem într-o coaliţie care a propus acest primar, dar nu este o susţinere necondiţionată (...) Suntem la doi ani de mandat, ne-am dori ca lucrurile să se mişte mult mai bine în Bucureşti. Încă mai avem nişte rezerve de răbdare dar trebuie să evaluăm foarte serios dacă este performanţa la care ne-am aşteptat”, a afirmat Cătălin Drulă la Profit TV.

Liberalii, nemulțumiți de primar

Potrivit informațiilor „Adevărul”, relația lui Nicușor Dan cu USR e foarte rece în momentul de față. Mai ales că în urmă cu câteva săptămâni primarul general l-a lăsat pe viceprimarul USR, Horia Tomescu, fără atribuții pe zona de spitale. Răcirea vizibilă a relațiilor a fost și prin modul de organizare de evenimente, în condițiile în care Tomescu a organizat conferință de presă în același moment cu Nicușor Dan.

Situația nu stă prea bine nici cu PNL. Surse liberale au precziat pentru „Adevărul” că se așteptau ca primarul general să încerce să comunice mai mult cu premierul, însă Nicușor Dan nu făcut niciun pas în această direcție. „Decizia de susținere sau nu a lui Nicușor Dan e prematură, iar ea trebuie să fie făcută în urma unei evaluări a organizației PNL București”, precizează surse din conducerea PNL.

În prezent, liberalii testează în sondaje mai mulți oameni din partid, însă nu sunt convinși dacă vor arunca în luptă sau nu unul din primii clasați. Ciprian Ciucu este văzut ca o variantă bună, fiind cel mai bine plasat în sondaje, dar nu plecarea sa de la Sectorul 6 e văzută cu șanse minime. Ciucu este printre cei mai activi primari și e văzut ca învingător la pas în 2024 la el în sector.

„Șansele lui Nicușor Dan să mai fie candidatul nostru sunt foarte mici. A și făcut greșeala că s-a lăsat înconjurat de oamenii lui Ludovic Orban, pentru că nu oamenii aceia îl ajută pe primar la voturi, ci noi”, precizează surse liberale pentru „Adevărul”.

Rămâne cu Forța Dreptei

Primarul general și-a adus alături de el mai mulți oameni din anturajul lui Ludovic Orban, care fie sunt încă în PNL, cum este cazul lui Tănase Stamule, fie sunt apropiați ai lui Antonel Tănase, fostul secretar general al Guvernului în mandatul Orban, acum plecat la Forța Dreptei.

De altfel, Tănase a și menționat că Forța Dreptei rămâne lângă Nicușor Dan. „Închipuiți-vă că aveți la biroul alăturat un coleg incompetent care se schimbă cu alt coleg incompetent, care este apoi înlocuit cu alt incompetent, timp de 30 de ani. Când în sfârșit factorul decident desființează definitiv postul ocupat de incompetenți, munca incompetenților aterizează pe biroul dumneavoastră și trebuie să o rezolvați în cel mai scurt timp posibil pentru că șeful, compania și colaboratorii au strâns multă frustrare și nerăbdare în ultimii 30 de ani. În situația celui care trebuie să rezolve ASAP (as soon as possible) toate problemele lăsate de izbeliște de incompetenții ultimilor 30 de ani se află Nicușor Dan. Oricât de multă presiune pun bucureștenii pe el, fiindcă oamenii sunt efectiv exasperați de toate neajunsurile revoltătoare ale vieții într-o capitală Europeană 2022, nu are cum să pună tot în ordine în 4 ani”, a scris pe Facebook Tănase.

Deputatul partidului condus de Ludovic Orban a subliniat că primarul general e un primar atent la nevoie bucureștenilor. „Este clar că bucureștenii vor avea în continuare probleme cu apa caldă și căldura, însă numărul acestora va fi mai mic decât cu o iarnă în urmă. Lucrurile se mișcă. Așa cum nu s-au mișcat niciodată: primarul înlocuiește în continuare țevile ruginite, are în lucru un proiect de semaforizare inteligentă și modernizarea a 50 de kilometri de linii de tramvai. Nicușor Dan va beneficia în continuare de susținerea mea. Pentru că alt Primar mai bun nu vom găsi. Trebuie doar să fim atenți la toate lucrurile bune care se întâmplă de la începutul mandatului domnului Dan și să comparăm cu ce am avut”, a completat Tănase.

O ultimă formațiune care rămâne în relații bune cu Nicușor Dan e PMP, din rândul cărora au fost unii membri angajați la instituțiile din siajul primăriei, cum e cazul lui Ștefan Florescu, fost candidat la Sectorul 6.