Bradul de Crăciun al Alexiei Eram a stârnit controverse în mediul online: „Atâta fandoseală”. Cum arată acesta

Alexia Eram a atras atenția internauților după ce a prezentat bradul de Crăciun din locuința sa, decorat anul acesta de o agenție de evenimente. Spre deosebire de alți ani, creatoarea de conținut nu s-a ocupat personal de împodobire, ci a primit un brad „ready-made”, un detaliu care a generat reacții împărțite pe rețelele sociale.

Bradul impresionează printr-un decor opulent, cu o paletă cromatică dominată de roșu, alb și auriu. Panglicile lungi din material textil coboară pe toată înălțimea bradului, fiind completate de globuri supradimensionate, ornamente geometrice aurii și accente cu aer vintage. Luminițele calde sunt integrate discret printre crengi, iar în vârf se află o stea aurie impunătoare. Amplasat într-un colț luminos al livingului, lângă o fereastră mare, bradul creează un efect vizual puternic, asemănător celor din revistele de design interior.

Aspectul profesional al decorului a împărțit internetul în două tabere. În timp ce unii admiratori au apreciat rezultatul spectaculos și ideea unui brad perfect decorat fără efort, alții au fost mult mai critici. Printre comentariile apărute pe Facebook se numără: „Oare ce satisfacție ai avut instalând un brad deja decorat!”, „Horror”, „Atâta fandoseală”, „Odios! Da, pentru un pic de reclamă, e bun și asta”.

În ciuda reacțiilor contradictorii, bradul Alexiei Eram nu a trecut neobservat. Tânăra, în vârstă de 25 de ani, fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram, este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România și a declarat în repetate rânduri că este independentă financiar. „Am o casă frumoasă plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să îmi cumpăr ce îmi doresc”, a spus Alexia Eram, subliniind că își câștigă veniturile exclusiv din munca sa online.