Nicușor Dan despre folosirea activelor Rusiei pentru finanțarea Ucrainei: „Noi susținem orice variantă”

Șeful statului a vorbit înainte de participarea la Consiliul European, organizat în perioada 18-19 decembrie, la Bruxelles, despre principalele subiecte de pe agenda, dar și despre problemele semnalate în țară.

Președintele Nicușor Dan a precizat joi, înaintea participării la Consiliul European, referitor la subiectul prescripției pentru faptele de corupție, că întrebarea principală cu privire la funcționarea sistemului de justiție este de ce România nu reușește să rezolve astfel de dosare în 15 ani.

Bugetul UE pentru 2028-2034

„În ședință de Consiliul European, subiectul cel mai important pentru România este discuția pe cadrul financiar multianual, adică bugetul Uniunii pentru 2028-2034. Este prima discuție, ea va continua pe parcursul întregului an 2026, cu intenția de a finaliza 2026. Și bineînțeles, toate celelalte subiecte, finanțarea Ucrainei”, a spus șeful statului înaintea Consiliului European din 18-19 decembrie.

Extinderea UE

„Legat de extindere, după cum știți, ieri a avut loc un summit cu Balcanii de Vest, în care au fost prezenți liderii a 5 din 6 țări din Balcanii de Vest și a fost o discuție și cu membrii Consiliului și cu reprezentanții acestor țări.

Acum discuția o să fie numai de către membrii Consiliului și, bineînțeles, se va discuta și partea de Balcanii de Vest, și partea de Moldova-Ucraina cu toate discuțiile care sunt aici. Pentru moment, așa cum înțeleg, opoziția Ungarei față de Ucraina există”, a mai spus șeful statului.

Problemele sistemului de justiție din România

Întrebat cu privire la problemele din sistemul de justiție din România, raportate public de mai mulți magistrați, Nicușor Dan a explicat, referitor la avertizorii de integritate că „ceea ce s-a spus în spațiul public, s-a spus că metodele de intimidare a acestor magistrați sunt mult mai subtile decât niște chestiuni foarte directe de intimidare. Și atunci evident că orice voce din spațiul public care spune lucruri esențiale trebuie protejată. Dar doar am făcut nuanța asta că modul în care pot fi luate măsuri împotriva lor sunt mai subtile și suntem atenți la toate”.

Întrebat cu privire la subiectul prescripției pentru faptele de corupție, președintele a precizat:

„E o discuție pe care să o avem în spațiul public. În momentul acesta, deci întrebarea fundamentală, în opinia mea, este următoarea. În momentul acesta, pentru fapte mari de corupție, atât din codul penal cât și din acea lege specială a DNA-ului, termenul de prescripție ajunge undeva la 15 ani.

Eu cred că problema fundamentală este de ce noi nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție. Adică ar trebui în 2-3 ani persoana care este vizată de un astfel de dosar să i se termine și cercetarea și judecarea, ca să aibă o soluție. Asta e problema fundamentală”.

Activele Rusiei, folosite pentru sprijinul Ucrainei?

Președintele României a mai declarat că România susține orice mod de finanțare a Ucrainei, chiar și prin utilizarea activelor rusești înghețate. Ajutorul pentru Ucraina este principalul subiect de discuție al Consiliului European, iar „discuția începe cu acele active rusești blocate de către instituții din Europa”.

„Este subiectul cel mai discutat de participanții la această reuniune și tocmai pentru că Ucraina este importantă pentru securitatea României, noi susținem orice variantă”, a explicat șeful statului.

Există viitor pentru Coaliție?

În privința Coaliției de guvernare, șeful statului a precizat că e important că pe partea administrativă funcționează:

„Nu este blocat totul. Ați avut un acord, nu discut conținutul, dar ați avut un acord pe impozitul, pe cifra de afaceri, pe salariu minim. Deci această coaliție, așa cum funcționează, funcționează în plan administrativ-legislativ. Bineînțeles că ar putea să fie mult mai puțin zgomotoasă în atacurile între părți, dar ea funcționează”.

Propunerile USR pentru MApN și Ministerul Economiei

Întrebat dacă USR l-a consultat înainte de a-i propune pe Radu Miruță la Ministerul Apărări și pe Irineu Darău la Ministerul Economiei, președintele a precizat doar că cei doi sunt oameni în care are încredere.