Nicusor Dan, după acuzația lui Sebastian Burduja că a mințit: A fost o eroare a mea

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a recunoscut, vineri, în cadrul unui interviu televizat că nu a depus încă niciun proiect pe termoficare. Declarația vine după ce ministrul Energiei, candidatul PNL la Primăria București, Sebastian Burduja, a afirmat că edilul general a „mințit” și că Municipiul Bucureşti nu a depus niciun proiect în apelul destinat reţelelor de termoficare.

„Am discutat acum două săptămâni cu doamna director care se ocupă de partea de energie și mi-a spus că în câteva zile o să depună documentele. Eu credeam că le-a depus. Nu le-a depus. Este o chestiune de zile până când vor fi depuse. Ele sunt scrise, sunt votate în Consiliul General, a fost o eroare a mea, credeam că au fost deja depuse”, a declarat Nicușor Dan, la B1 TV.

Edilul general al Capitalei a spus că proiectele vor fi depuse „până la sfârșitul săptămânii viitoare, poate chiar luni sau marți”. „Am verificat și eu imediat după. Eu nici nu mă gândeam că nu au fost depuse”, a adăugat Nicușor Dan.

Primarul General al Capitalei a explicat totodată că „sunt o serie de formalități, dincolo de proiectele tehnice propriu-zise, trebuie depuse niște situații financiare, sunt niște formalități administrative care trebuie îndeplinite”. „Studiile de fezabilitate au fost aprobate acum o lună și jumătate de Consiliul General”, a adăugat Nicușor Dan.

Burduja: Domnul primar general ne minte

Ministrul energiei, Sebastian Burduja, a afirmat, joi, că reprezentanții Primăriei Capitalei nu au depus niciun proiect în apelul destinat reţelelor de termoficare.

„Aş vrea să fac o precizare, pentru că ieri (miercuri, 20 mai 2024, n.r.) s-a efectuat o dezinformare a opiniei publice, şi anume primarul general Nicuşor Dan a spus la un post de televiziune, la o oră de maximă audienţă, că Municipiul Bucureşti a depus două proiecte de câte 50 de milioane de euro pentru acest apel (modernizarea sistemului de termoficare, n.r.). Am verificat, bineînţeles, cu colegii mei această informaţie şi pot să vă spun că este o minciună. Nu a fost depus niciun proiect de către Municipiul Bucureşti”, a susţinut Burduja.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a afirmat, miercuri, și în cadrul unui interviu televizat că edilul Capitalei „a mințit” și că de fapt nu ar fi depus niciun proiect pe linia de finanțare deschisă de ministerul Energiei.

„Sunt 590 de milioane de euro apel de termoficare lansat acum 5 luni de zile, reabilitarea țevilor, exact nevoia Bucureștiului, pentru care Bucureștiul nici azi n-a depus niciun proiect. Au depus alții. Deci și domnul primar general ne minte, chiar în seara asta la o altă televiziune la oră de maximă audiență că a depus proiect. Am verificat cu colegii mei, n-a depus niciun proiect, așa că îl rog să lămurească de fapt să admită că a mințit”, a declarat Sebastian Burduja, la Digi 24.

Declarațiile candidatului PNL au venit după ce Nicuşor Dan a spus în cadrul unui interviu televizat că a depus „două proiecte de 50 de milioane de euro”.

„Asta este stricta responsabilitate a companiei ministerului. În Bucuresti avem împarțită termoficarea între producție, care este 97% a Elcenului. În ce privește programul de la Minister, am depus și noi două proiecte a câte 50 de milioane de euro, pentru că asta era, așa cum a fost făcut ghidul, suma maximă. Eu am avut niște obiecții și am și vorbit cu dumnealui, pentru că noi avem jumătate din sistemul centralizat, noi avem 550.000 de apartamente, cât sunt în restul țării. Noi avem trei proiecte mari, unul de 400 de milioane de euro și două de câte 100 de milioane de euro. În ipoteza în care vom câștiga acei 50 de milioane de euro, va trebui să ne împrumutăm pentru rest. Proiectul mare, de 400 de milioane de euro, nici nu l-am depus”, a declarat Nicușor Dan la România TV.