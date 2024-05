Burduja îl contrazice pe Nicușor Dan: Bucureștiul nu a depus niciun proiect în apelul destinat reţelelor de termoficare

Ministrul energiei, Sebastian Burduja, susține ca reprezentanții Primăriei Capitalei nu au depus niciun proiect în apelul destinat reţelelor de termoficare.

"Aş vrea să fac o precizare, pentru că ieri (miercuri, 20 mai 2024, n.r.) s-a efectuat o dezinformare a opiniei publice, şi anume primarul general Nicuşor Dan a spus la un post de televiziune, la o oră de maximă audienţă, că Municipiul Bucureşti a depus două proiecte de câte 50 de milioane de euro pentru acest apel (modernizarea sistemului de termoficare, n.r.). Am verificat, bineînţeles, cu colegii mei această informaţie şi pot să vă spun că este o minciună. Nu a fost depus niciun proiect de către Municipiul Bucureşti. Nu înţeleg cum să-ţi permiţi să minţi în acest mod. De altfel, de la lansarea apelului anunţat de la începutul mandatului meu şi până în ziua de astăzi, Municipiul Bucureşti nu a pregătit niciun proiect şi nu a depus nimic. Dacă l-a depus, aştept să ne prezinte şi nouă dovada, pentru că noi am extras toate documentele din portalul SMIS de depunere a proiectului şi, bineînţeles, că Bucureştiul nu a depus nimic. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să mobilizăm autorităţile locale din toată ţara, cele care au sisteme de termoficare, să vină să depună proiecte, pentru că banii se vor termina. Dacă astăzi vorbim un miliard de lei, deci de 200 de milioane de euro, proiectul de la Suceava înseamnă încă vreo 70 de milioane, am terminat mai mult de jumătate din bani. Cel puţin în cazul Bucureştiului, unde asta este problema cea mai dureroasă pentru cetăţeni, pentru că n-au căldură şi apă caldă timp de atâtea luni de zile, administraţia, din păcate, n-a fost în stare să pregătească niciun proiect. Probabil, banii se vor termina şi pentru alţi beneficiari din ţară", a susţinut Burduja.

Potrivit ministrului de resort, referitor la proiectele din Craiova, Constanţa şi Cluj-Napoca, aceste administraţii locale au depus rapid documentaţia.

"Vorbim despre un apel care s-a lansat în 1 februarie anul curent. Este un apel important, cu un buget total de 590 de milioane de euro. Regula este "Primul venit, primul servit". Deci, autorităţile locale care s-au mişcat rapid, care au avut dinamism, au putut să acceseze aceste fonduri exact în ordinea în care au depus aplicaţiile. În total, vorbim doar despre cele de astăzi, cu o valoare totală a proiectelor de 192 de milioane de euro, deci aproape un miliard de lei din Fondul pentru modernizare. Contribuţia nerambursabilă este de aproape 700 de milioane de lei, deci cam 70% este acoperită din fonduri nerambursabile. La Craiova e un proiect frumos, de 235 de milioane de lei, la Constanţa de 248 de milioane de lei şi la Cluj-Napoca de 353 milioane lei", a spus oficialul, conform Agerpres.

Contractele de finanţare destinate celor trei municipii fac parte din apelul aferent Programului-cheie 5 - Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare.

Ministerul Energiei a anunţat, joi, într-un comunicat de presă, publicarea unui nou Ghid aferent schemei de ajutor de stat, prin care se pot finanţa cu aproape 362 milioane de euro proiecte de dezvoltare de capacităţi pentru producţia pe gaz a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP) în sectorul încălzirii centralizate.

Bugetul total alocat apelului se ridică la 361,950 milioane de euro. Banii provin din Fondul pentru Modernizare - prin Programul-Cheie 5: Cogenerare de Înaltă Eficienţă şi Modernizarea Reţelelor de Termoficare.

Valoarea ajutorului de stat este de 100% din costul net suplimentar (deficitul de finanţare), care trebuie determinat comparând profitabilitatea scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual.

Ajutoarele de stat acordate pentru proiecte care vizează investiţii în sisteme de termoficare şi răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic vor fi acordate doar în cazul în care acestea au efect stimulativ şi respectă principiul demarării lucrărilor, a precizat Ministerul Energiei.

Burduja: Domnul primar general ne minte

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a afirmat, miercuri, și în cadrul unui interviu televizat că edilul Capitalei a mințit și că de fapt nu ar fi depus niciun proiect pe linia de finanțare deschisă de ministerul Energiei.

„Sunt 590 de milioane de euro apel de termoficare lansat acum 5 luni de zile, reabilitarea țevilor, exact nevoia Bucureștiului, pentru care Bucureștiul nici azi n-a depus niciun proiect. Au depus alții. Deci și domnul primar general ne minte, chiar în seara asta la o altă televiziune la oră de maximă audiență că a depus proiect. Am verificat cu colegii mei, n-a depus niciun proiect, așa că îl rog să lămurească de fapt să admită că a mințit”, a declarat Sebastian Burduja, la Digi 24.

Nicușor Dan: Am depus două proiecte

Declarația vine după ce Nicuşor Dan a spus în cadrul unui interviu televizat că a depus „două proiecte de 50 de milioane de euro”.

„Asta este stricta responsabilitate a companiei ministerului. În Bucuresti avem împarțită termoficarea între producție, care este 97% a Elcenului. În ce privește programul de la Minister, am depus și noi două proiecte a câte 50 de milioane de euro, pentru că asta era, așa cum a fost făcut ghidul, suma maximă. Eu am avut niște obiecții și am și vorbit cu dumnealui, pentru că noi avem jumătate din sistemul centralizat, noi avem 550.000 de apartamente, cât sunt în restul țării. Noi avem trei proiecte mari, unul de 400 de milioane de euro și două de câte 100 de milioane de euro. În ipoteza în care vom câștiga acei 50 de milioane de euro, va trebui să ne împrumutăm pentru rest. Proiectul mare, de 400 de milioane de euro, nici nu l-am depus”, a declarat Nicușor Dan la România TV.

Potrivit România TV, Nicuşor Dan l-a contrazis pe Sebastian Burduja care a spus, marţi, la acest post de televizune, că Ministerul Energiei are un program de granturi pentru modernizarea sistemului de termoficare, pe care Bucureştiul nu l-ar fi accesat.