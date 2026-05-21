SUA ridică sancțiunile împotriva expertei ONU, Francesca Albanese care a criticat dur Israelul

Administrația americană a decis să ridice sancțiunile impuse Francescăi Albanese, o expertă a ONU specializată în teritoriile palestiniene care a criticat vehement Israelul, după o hotărâre a unei instanțe federale din Statele Unite, relatează AFP.

O notă publicată miercuri pe site-ul Departamentului Trezoreriei arată că experta ONU a fost eliminată de pe lista persoanelor sancționate internațional. Măsurile restrictive îi blocaseră accesul la numeroase operațiuni financiare, inclusiv utilizarea cardurilor bancare și efectuarea de tranzacții.

Decizia vine după intervenția unui judecător federal american.

„Protejarea libertăţii de exprimare este întotdeauna în interesul public”, a transmis magistratul Richard Leon în motivarea care a însoțit suspendarea sancțiunilor, săptămâna trecută.

Francesca Albanese, cetățean italian și raportor special al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, a devenit una dintre cele mai vocale critici ale Israelului în ultimii ani, acuzând statul israelian de încălcări grave ale drepturilor palestinienilor în teritoriile ocupate.

Pozițiile sale au stârnit reacții dure din partea Washingtonului și a autorităților israeliene. Secretarul de stat american, Marco Rubio, i-a reproșat inclusiv faptul că a susținut demersurile Curții Penale Internaționale pentru emiterea unor mandate de arestare împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Cazul a provocat controverse în mediul diplomatic și în organizațiile pentru drepturile omului, care au acuzat Statele Unite că folosesc sancțiunile pentru a reduce la tăcere vocile critice la adresa Israelului.