Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, așteptat în vizită oficială în România SURSE

Liderul de la Ankara este așteptat în România, la invitația omologului său, Nicușor Dan. Cel mai probabil, vizita lui Erdogan va avea loc după summit-ul NATO de la Ankara, care este programat în zilele de 7-8 iulie.

Vizita președintelui turc a fost așteptată încă de anul trecut, când cei doi șefi de stat s-au întâlnit pentru prima oară la Summitul NATO de la Haga.

Discuțiile cu Erdogan se desfășoară în contextul nevoii de securitate crescute la Marea Neagră, dar și al dezvoltării industriei de apărare a României, pentru care Turcia este un partener important.

Anul trecut, după întâlnirea cu Erdogan de la Haga, președintele român a subliniat că securitatea în regiunea Mării Negre trebuie să fie o prioritate comună pentru ambele țări. „În acest context geopolitic dificil, este important să cooperăm pentru consolidarea securității noastre comune, în special în regiunea Mării Negre, și pentru dezvoltarea de proiecte în industria de apărare împreună, precum și a infrastructurii strategice a regiunii noastre”, a declarat Nicușor Dan în postarea sa.

La rândul său, președintele Franței, Emmanuel Macron, va fi prezent în România pentru a treia oară, de data aceasta pentru o întâlnire bilaterală cu președintele României, Nicușor Dan, înaintea summitului B9, programat pe 13 mai la București.

Vizita liderului francez vine într-un moment în care cooperarea în domeniul securității și apărării rămâne o prioritate pentru statele europene.