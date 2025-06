Negocierile pentru formarea Guvernului: Kelemen Hunor susține că rotativa este inevitabilă

Negocierile pentru formarea viitorului guvern continuă cu tensiuni din partea liderilor politici. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că, indiferent dacă este inclusă într-un acord scris sau nu, rotativa guvernamentală este inevitabilă în actualul context politic și economic. Senatorul PNL Vasile Blaga a respins ideea unei noi rocade.

„Toată lumea are o așteptare foarte mare, că vine Ile Bolojan. Dar PSD-ul, care este pe primul loc după alegerile de acum jumătate de an, spune că are nevoie de o perspectivă, că totuși e primul partid și de aici lucrurile s-au încurcat un pic: cine începe, ce perspectivă (are, n.r.). Dar dacă nu dai un deziderat, nu ai curaj, atunci o să spună oamenii «de ce i-am ales pe ăștia dacă nu vor, dacă nu au curaj» și oricum va fi rotativă. Scriem, nu scriem pe hârtie, eu cred că, în acest moment, dacă ne uităm la cifre din buget, la datoria publică, la ceea ce urmează să facem, va fi greu ca un premier să fie 3 ani și jumătate în fruntea guvernului”, a afirmat Kelemen Hunor într-un interviu pentru Digi24.

În opinia sa, așteptările oamenilor privind eficiența statului și serviciile publice vor impune o schimbare la vârful Executivului, chiar și fără un acord formal.

Vasile Blaga: „Trebuie să fii fraier ca a doua oară să faci o rocadă”

În paralel, senatorul PNL Vasile Blaga a respins ideea unei noi rocade guvernamentale, considerând-o o greșeală politică majoră. „Trebuie să fii fraier ca a doua oară să faci o rocadă”, a spus Blaga, făcând referire la precedentul din 2021, când guvernul a fost condus succesiv de Nicolae Ciucă (PNL) și Marcel Ciolacu (PSD), conform unui acord stabilit anterior între partide.

Vasile Blaga a cerut mai multă seriozitate din partea formațiunilor implicate în negocieri și a criticat scurgerile de informații pe surse, care alimentează incertitudinea într-un moment tensionat pentru populație.

„România trebuie să prezinte un plan viabil, la Bruxelles, pentru că altfel o să avem mari probleme şi domnul Bolojan a prezentat foarte bine situaţia. Pe de altă parte, eu cred că toate partidele care participă la negocieri ar trebui să fie un pic mai serioase. Acest fel de a da pe surse fel şi fel de ştiri nu face bine românilor, oricum sunt cu nervii întinşi la maximum”, a avertizat el.

O nouă rundă de negocieri

Între timp, Nicușor Dan reia luni, 16 iunie, discuțiile cu liderii partidelor, într-o nouă rundă de negocieri programată pentru ora 16.00.

Mandatul guvernului interimar expiră în cinci zile, iar partidele sunt presate să ajungă la un consens. Printre scenariile luate în calcul se află și cel al unui premier tehnocrat, fiind vehiculate mai multe nume, inclusiv Anca Dragu, Delia Velculescu și Ionuț Dumitru.