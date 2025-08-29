search
Vineri, 29 August 2025
Ministrul Muncii anunță comasarea a două instituții cruciale: ANES și ANITP. „Nu reducem personal”

Publicat:

Ministerul Muncii a anunțat fuziunea Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse (ANES) cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP), pentru a oferi un răspuns mai eficient și mai bine organizat victimelor violenței domestice și traficului de persoane. 

Ministrul Muncii anunță comasarea unor instituții importante / Sursa foto: stirileprotv.ro
ANES și ANITP se vor reuni într-o singură instituție ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor statului

Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona, pentru un răspuns mai puternic şi mai bine organizat în sprijinul victimelor violenţei domestice şi ale traficului de persoane, a anunţat, vineri, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, potrivit Agerpres. 

"Nu unificăm instituţii, ci ne unim forţele pentru a proteja mai bine vieţi! Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane vor fuziona sub coordonarea Ministerului Muncii. Nu reducem resursele sau personalul, îmi doresc doar un răspuns mai puternic şi mai bine organizat în sprijinul victimelor violenţei domestice şi ale traficului de persoane. Avem nevoie de un cadru legal pentru a putea avea centre care să ofere servicii necesare victimelor traficului de persoane, care astăzi sunt inexistente", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că această fuziune înseamnă asumarea unei responsabilităţi clare de către stat, respectiv aceea de a construi o structură care să fie prezentă atunci când victimele au nevoie cel mai mult de ajutor

"Este o datorie morală şi umană să ne asigurăm că femeile, copiii sau oricine trece printr-o experienţă traumatică nu rămâne singur şi primeşte sprijin real, rapid şi eficient. Suntem în etapa de consultare şi vom continua dialogul deschis. Le mulţumesc tuturor ONG-ruilor care au participat la discuţii. Pentru mine, expertiza lor este esenţială în tot acest proces şi premergător fuziunii, dar şi după ce aceasta va avea loc", a adăugat Florin Manole. 

Mai multe instituții vor fi comasate pentru economii la bugetul statului

 Liderii coaliției PSD, PNL, USR și UDMR vor să comaseze instituții pentru a scădea costurile de funcționare a statului. 

    Kelemen Hunor, președintele UDMR, a anunțat joi într-un interviu la Erdely TV comasarea unor instituții pentru scăderea costurilor statului: CNA cu ANCOM și CNCD cu Avocatul Poporului. 

  Liderii coaliției de guvernare caută soluții pentru scăderea cheltuielilor, în contextul creșterii deficitului bugetar. În luna octombrie deficitul a ajuns la 7,12% din PIB. Execuţia bugetului general consolidat în primele unsprezece luni ale anului 2024 s-a încheiat cu un deficit de 125,72 miliarde de lei.    

Politică

