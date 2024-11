Detalii despre candidatul moldovean al PSD pentru Camera Deputaților. Legătura acestuia cu pro-rusul Igor Dodon

Iurie Ciocan, fost șef al Comisiei Electorale Centrale (CEC) și actual candidat la funcția de deputat în Parlamentul României pe lista diaspora PSD, i-a oferit informații din interiorul CEC liderului PSRM, Igor Dodon, și chiar i-a solicitat să-l accepte pe lista de candidați pentru alegerile parlamentare, potrivit unei investigații realizate de ,,Rise.md”.

Jurnaliștii de la „Rise.md” au ajuns în posesia discuțiilor telefonice dintre Iurie Ciocan și Igor Dodon, alias Kremlinovici, din perioada aprilie-octombrie 2015, când Iurie Ciocan, candidat la funcția de deputat în Parlamentul României pe lista diaspora PSD, se afla la conducerea autorității electorale din Republica Moldova.

Astfel, în data de 18 mai 2015, președintele CEC îl anunța pe șeful PSRM că vor fi solicitate informații suplimentare cu privire la un raport financiar ce viza formațiunea condusă de pro-rusul Igor Dodon, dându-i asigurări că „nu sapă nimeni”.

– Kremlinovici: Nu e suficient? Sapă cineva?

– Ciocan Iurie: Mai sunt detalii pe care vrem să le lămurim. Nu sapă nimeni. Stai fără grijă.

– Kremlinovici: Doar la noi? (…)

– Ciocan Iurie: Nu doar. De la toți ce au dat raport și n-au indicat venit din cotizații. Sumele din cotizații îs cam mari și trebuie să arătăm că au fost acumulate în timp. De la anul nou vine finanțarea de la bugetul de stat. Pregătim dosarele pentru viitoarele achitări.

– Kremlinovici: Să ajungem la anu. Mie mi se pare că campania asta va fi decisivă.– Ciocan Iurie: Nu îmi place să trăiesc cu ziua de azi. Voi știți mai bine.

– Kremlinovici: La fel. Cu noi va fi mai bine!”, se arată în discuția făcută publică de jurnaliștii de investigație.

În data de 3 iunie 2015, cu 11 zile înainte de alegerile locale generale, pro-rusul Igor Dodon l-a întrebat pe Iurie Ciocan dacă structura condusă de el nu va retrage candidați din campania electorală, în contextul în care, în municipiul Chișinău, socialista Zinaida Greceanîi și liberalul Dorin Chirtoacă, primarul în exercițiu de atunci, erau principalii candidați la funcția de edil al Capitalei.

– Kremlinovici: Salut. Ce se mai aude? Încă nu scoateți pe nimeni?

– Ciocan Iurie: Merge bine. Important că nimeni nu ne încurcă. Nu scoatem pe nimeni.

– Kremlinovici: Va fi interesant rezultatul. Și pe Chișinău tot. Facem numărare paralelă.

– Ciocan Iurie: Mă bucur de acest fapt. Va fi mai bine și pentru noi”, conform aceleiași investigații.

Iar în ziua turului doi al scrutinului local, Iurie Ciocan i-a expediat lui Igor Dodon un act privind prezența la vot a alegătorilor din Chișinău, acesta din urmă menționând că este o „ieșire masivă” și solicitând trimiterea datelor actualizate pe adresa electronică.

Mai mult, președintele CEC nu a denunțat încălcările comise de un parlamentar socialist în timpul alegerilor locale, ci a ales să se plângă șefului de partid al acestuia, scriind: ,,Vă rog să vorbiți cu deputatul Labuneț. Statutul de deputat nu-i permite să fie prezent permanent în biroul electoral. El sfidează solicitările colegilor din teritoriu. PSRM are membru în birou, are observator și are reprezentant. Vă rog să îl rugați să revină în albia legii”.

În data de 8 septembrie 2015, în contextul protestelor din Chișinău legate de „frauda bancară”, prin care se cereau, printre altele, alegeri parlamentare anticipate, Iurie Ciocan i-a scris lui Igor Dodon, întrebându-l: „Mă primești pe lista de candidați la alegerile parlamentare?”. Liderul PSRM i-a răspuns printr-un apel telefonic care a durat aproximativ patru minute.”

Reacția candidatului PSD

Solicitat de „Adevărul”, Iurie Ciocan a confirmat discuțiile cu socialistul Igor Dodon, accentuând că a avut legături, în perioada în care ocupa funcția publică, cu diverși politicieni moldoveni.

,,Este o legătură fix cum a fost cu toți oamenii politici atât timp cât am fost în funcție. Nimic mai special. Sunt niște lucruri care îmi trezesc dubii, pentru că eu niciodată nu m-am tutuit cu politicienii, dar acolo văd că sunt niște pasaje care se prezintă la per tu, ceea ce cred că sunt măsluite, părerea mea, pentru că eu cu certitudine niciodată nu m-am tutuit cu nimeni din politicienii din Republica Moldova, indiferent că e primar, ori prim-ministru, ori președinte de țară. Cu toți am vorbit respectuos la dumneavoastră, întotdeauna. Deci, respectiv, astea sunt trezesc dubii. Eu am comunicat cu toți, cu toți președinții de țară, cu toți premierii, cu toți președinții de partid. Indiferent de greutățile prin care am trecut, am păstrat comunicarea cu toți, cu toți, cu toți. Am fost deschis, am construit o instituție deschisă, am lucrat mult cu prevenția, n-am fost bâta cu care să le dau în cap”, a declarat Iurie Ciocan.

Candidatul la funcția de deputat în Parlamentul de la București pe lista diaspora PSD este liderul Partidului Social Democrat din România în Republica Moldova, fiind ales în această funcție în iulie 2022.

Iurie Ciocan a condus în perioada 2011-2019 Comisia Electorală Centrală, demisionând după plecarea Partidului Democrat din Moldova (PDM) de la guvernare, precum și după fuga liderului PDM, Vladimir Plahotniuc, din țară.