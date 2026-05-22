Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
Rectorul SNSPA, reacție după derapajul lui Vlad Voiculescu. „Micimea limbajului se proiectează și asupra instituțiilor pe care le reprezinți”

Remus Pricopie, rectorul SNSPA, a comentat pe pagina sa de Facebook mesajul obscen postat joi seara de consilierul prezidențial onorific Vlad Voiculescu.

Remus Pricopie, rector SNSPA FOTO: Facebook
Remus Pricopie, rector SNSPA FOTO: Facebook

Rectorul SNSPA Remus Pricopie critică dur limbajul folosit de consilierul prezidențial onorific Vlad Voiculescu, care joi seara a comis o gafă de proporții după ce a folosit cuvinte obscene într-o postare pe pagina sa de socializare.

”Absolut nepotrivit. Dar, din păcate, revelator. Poți critica dur, poți contesta, poți demonta politic. Dar când vulgaritatea ține loc de argument, nu mai vorbim despre curaj civic, ci despre degradarea deliberată a spațiului public. Iar când un astfel de limbaj vine de la un fost ministru, europarlamentar și consilier prezidențial onorific, micimea limbajului se proiectează inevitabil și asupra instituțiilor pe care le reprezinți sau le-ai reprezentat. Limbajul nu este un detaliu. Este, adesea, cea mai sinceră formă de autoportret public”, a scris Pricopie.

Vlad Voiculescu a abordat un subiect din domeniul sănătății și pentru a ajuta la creștea urmăritorilor a folosit semnul hastag, alături de care a scris ”M...E PSD”.

Probabil după ce a realizat ce greșeală a făcut, Vlad Voiculescu a editat postarea. În text, fostul ministru al Sănătății scrie despre fondurile PNRR pe care spitalele românești le-au pierdut și despre eșecul politicilor promovate de miniștrii Sănătății numiți de PSD în această funcție.

