Misterul casei nedeclarate în care locuiește consilierului onorific al lui Bolojan: Marilen Pirtea explică de ce imobilul nu figurează în declarația de avere

Deputatul PNL Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara și membru în Biroul Executiv al partidului, a reacționat public după ce în spațiul public au apărut suspiciuni legate de faptul că imobilul în care locuiește nu figurează în declarația sa de avere.

Reacția vine în contextul unui eveniment neplăcut: locuința în care stă a fost spartă de hoți sâmbătă seara, 24 ianuarie, iar incidentul a atras atenția asupra statutului juridic al imobilului.

„Din păcate, un eveniment neplăcut – spargerea imobilului în care locuiesc – a fost folosit pentru a construi suspiciuni artificiale și insinuări fără bază”, a scris Marilen Pirtea, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Liberalul a precizat că imobilul nu îi aparține în mod legal, motiv pentru care nu apare în declarația de avere.

„Fac o precizare clară: imobilul în care locuiesc nu îmi aparține și, tocmai de aceea, nu figurează în declarația mea de avere. Este un fapt simplu, verificabil și perfect legal”, a explicat acesta.

Potrivit lui Pirtea, între el și proprietarul de drept al casei există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar.

„Până la finalizarea tranzacției și transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal”, a mai adăugat deputatul PNL.

În noaptea de 24 ianuarie, locuința consilierului onorific al lui Ilie Bolojan, Marilen Pirtea, din Timișoara, a fost spartă de hoți. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele jafului și pentru identificarea autorilor.