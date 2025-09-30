Rapoartele SRI, păstrate secret, după ce au fost blocate în sertarele Parlamentului. Abrudean: „Trebuie aprobate cât mai rapid”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a vorbit într-un interviu pentru „Adevărul” despre blocajul rapoartelor privind activitatea SRI în Parlament, admițând că acest lucru generează speculații. El a precizat că urmează să discute cu colegii săi pe această temă.

„Sunt președinte (n.r. - Senatului) de foarte puțin timp. Am văzut subiectele de curând și sigur că încerc să aflu și eu motivele pentru care aceste rapoarte sunt blocate în Parlament, pentru că nu înțeleg rațiunea. Nu cred că există o logică în spatele acestei inacțiuni a Parlamentului. Până la urmă, dacă vrem să avem un control civil serios asupra serviciilor de informații, asta trebuie să se regăsească și prin aprobarea acestor rapoarte de activitate în Parlament și transparentizarea lor, pentru că, până la urmă, asta ne dorim cu toții. (...)

Ele sunt ale comisiilor de control SRI și SIE, membrii acelor comisii au acces la aceste rapoarte, apoi, după ce ele ajung la Birolurile Permanente Reunite, se aprobă în plen și apoi devin publice. Recunosc că nu le-am văzut nici eu și o să mă uit cu mare atenție”, a explicat Mircea Abrudean, șeful Senatului, la interviurile Adevărul.

Președintele Senatului a precizat că urmează „un dialog mai serios pe această temă”.

„Vreau să înțeleg și eu care este situația și să facem ce e de făcut cât mai rapid. Adică nu este normal, ca nu știu, 3 sau 4 rapoarte, 3 sau 4 ani, să nu ai aceste rapoarte transparente, pentru că ele devin transparente odată ce au fost aprobate în plenul Parlamentului. (...) Din punctul meu de vedere, cred că aceste rapoarte trebuie aprobate cât mai rapid, pentru a nu genera speculații inutile, pentru că nu cred că este ceva ce vrem să ascundem, dacă vorbim de transparență și Parlamentul este cea mai reprezentativă instituție din acest punct de vedere. Cred că trebuie să ne facem treaba.

Și dacă vrem ca aceste servicii să fie eficiente, să fie controlate civil, că au un control civil, nu vorbesc doar de directorii civili, ci vorbesc de aceste comisii, care, până la urmă, controlează activitatea lor, trebuie sprijinite în acest sens. Adică ei și-au făcut treaba, și-au făcut rapoarte de activitate, haideți să le publicăm, să vadă oamenii ce au făcut aceste servicii, pentru că prea mult se speculează asupra lor, și nu cred că e sănătos. Și am văzut în istoria recentă că am avut parte de tot felul de speculații”.

Rapoartele de activitate ale SRI, blocate în Parlament

Rapoartele anuale de activitate ale Serviciului Român de Informații (SRI) nu au mai ajuns de patru ani în plenul Parlamentului, deși votarea lor de către aleși este obligatorie prin lege, potrivit HotNews. Ultima dată când un raport a fost votat în plen a fost în octombrie 2023, acesta fiind legat de activitatea SRI din 2020.

Potrivit legii, SRI trebuie să prezinte Parlamentului în fiecare an un raport de activitate. Raportul ajunge mai întâi în Comisia de control a SRI, apoi este transmis Birourilor Permanente reunite și este supus votului plenului reunit, documentul devenind apoi public. Cele 4 documente ar fi fost însă blocate, inclusiv cu acordul liderilor partidelor politice, acuză fostul șef al Comisiei de control a SRI. „Eu sunt convins că după ce vom avea o conducere la SRI se vor supune votului”, afirmă actualul șef al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Documentele ar conține informații inclusiv despre legătura dintre Rusia și curentului suveranist din România.

