Președintele Senatului, despre facturile uriașe la energie care pot ajunge pe masa CSAT: „Situația e inacceptabilă”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), avertizează că unii furnizori de energie „fentează” măsurile Guvernului pentru a obține profituri suplimentare de la consumatori și susține că problema ar trebui discutată la nivelul CSAT, așa cum au propus deja social-democrații.

Al doilea om în stat susține propunerea PSD ca problema prețurilor energiei din România să ajungă în CSAT

Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, a declarat că nu e normal ca furnizorii de energie să „fenteze” măsurile Guvernului pentru a stoarce și mai mulți bani de la consumatori și că această problemă ar trebui să ajungă pe masa CSAT.

„E o abordare corectă ce spunea dl Grindeanu. Orice propunere de măsură se discută înainte în coaliţie. Sigur că situaţia e inacceptabilă şi cred că şi Ministerul Energiei şi ANRE trebuie să intervină. Nu e normal să avem astfel de situaţii.

În măsura în care Guvernul a încercat să sprijine categoriile vulnerabile cu acel sprijin în vigoare deja, nu cred că e cazul să avem companii furnizoare de energie care să încerce să fenteze încercarea Guvernului de a sprijini consumatorii vulnerabili.

În măsura în care se va discuta în coaliţie, suntem de acord ca situaţia să ajungă pe masa CSAT-ului şi măsurile trebuie luate imediat”, a declarat Mircea Abrudean, pentru B1 TV.

Românii au ajuns în situația în care nu-și mai pot plăti facturile la energie

Unii furnizori au trimis facturile la energie, iar acestea sunt umflate cu TVA-ul majorat de la 19 la 21%. Asta deși TVA-ul a crescut de la 1 august, iar facturile sunt pe consumul din iulie.

„O să cer ANRE să îşi exercite toate atribuţiile legale pentru a clarifica foarte clar acest subiect, pentru că creşterea TVA a avut loc a 1 august. Consumul pe iulie, când TVA era 19%, sigur nu poate să fie facturat la 21%. Trebuie văzut foarte clar care este mecanismul. Oamenii nu trebuie să plătească mai mult decât au consumat”, a declarat Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare (PNL), spune, însă, că facturile sunt corecte. Şi că TVA-ul se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

Iar Sorin Grindenau, liderul interimar al PSD, a atras atenția asupra unei alte probleme: „Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturi la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul mărit. Am cerut azi ministrului Energiei, cei care au făcut aceste chestiuni să plătească şi să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, că nu românii sunt vinovaţi de aceste lucruri”.

Plătim a treia cea mai scumpă energie din UE. Ministrul Bogdan Ivan anunță un plan ambițios pentru facturi mai mici

Românii plătesc astăzi printre cele mai mari facturi din Europa, deși țara noastră este producătoare, avertizează ministrul Bogdan Ivan. Oficialul promite că, în următorii doi ani și jumătate, vom adăuga circa 3.000 de megawați în producția de bază pentru a reduce dependența și prețurile.