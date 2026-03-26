Mirabela Grădinaru, masă rotundă la Washington cu medicii români din SUA, despre prevenția adicțiilor la copii

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, împreună cu consilierii de stat Ana Maria Geană și Diana Punga, precum și cu ambasadorul Alexandru Muraru, au organizat joi, la Washington, o masă rotundă cu comunitatea de medici români din Statele Unite specializați în prevenirea și tratamentul adicțiilor și protecția sănătății copiilor.

Dialogul s-a concentrat pe experiența medicilor în gestionarea fenomenului adicțiilor, atât cele legate de substanțe, cât și cele digitale. Participanții au discutat despre importanța prevenirii, intervenției timpurii, abordării multidisciplinare și cooperarea între sistemele de sănătate, educație și protecție socială, pentru a proteja copiii aflați în situații de vulnerabilitate.

„Discuțiile au evidențiat importanța prevenției, a intervenției timpurii, a abordării multidisciplinare și a cooperării între sistemele de sănătate, educație și protecție socială, pentru a proteja copiii aflați în situații de vulnerabilitate. În cadrul întâlnirii au fost analizate posibilități concrete de cooperare între România și Statele Unite, precum schimburi de bune practici privind programele de prevenție și tratament derulate în centrele americane; organizarea unor stagii de observație și a unui program de mentorat pentru medici români în cadrul echipelor multidisciplinare din SUA; stabilirea unui format regulat de dialog între medici pentru actualizarea metodelor de prevenire și tratament în rândul copiilor și adolescenților în linie cu cele mai noi evoluții în cercetare și ridicarea barierelor de echivalare a diplomelor pentru a facilita transferul de cunoștințe și întoarcerea în România a medicilor care își doresc să revină în țară”, se arată în comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale.

Medicii români din SUA și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini România prin expertiza lor și de a contribui la dezvoltarea de politici publice bazate pe lecțiile învățate din experiența americană.

„Mai mult, aceștia au subliniat că au foarte mult respect pentru expertiza medicilor din România, dar că este important să înțelegem că răspunsul nu poate fi doar medical. Avem nevoie de educație, de implicarea familiilor, de responsabilitatea platformelor digitale și de politici publice care să protejeze, nu doar să reacționeze”, a precizat sursa citată.

Întâlnirea a confirmat că prevenția adicțiilor în rândul copiilor trebuie tratată ca prioritate, la intersecția dintre sănătate, educație și politici sociale, iar cooperarea internațională poate contribui decisiv la dezvoltarea unor soluții sustenabile în acest domeniu.